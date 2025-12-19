Jaldo y Chahla avanzan en un plan conjunto de obras contra inundaciones y mejoras urbanas El gobernador y la intendenta de la Capital se reunieron para coordinar financiamiento y proyectos clave en materia de inundabilidad, tránsito y seguridad.

Este viernes, el gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en la que abordaron una agenda centrada en obras públicas, financiamiento y proyectos conjuntos para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Capital.

Uno de los ejes principales del encuentro fue la gestión de fondos en Buenos Aires para avanzar en obras vinculadas a la inundabilidad. En ese marco, Chahla detalló que ya se encuentra en proceso de licitación una primera obra en el barrio 360 Viviendas, una zona cercana al Canal Sur que sufre históricamente problemas de anegamientos. “Es una obra para mitigar y paliar la situación de muchas familias. Desde el primer día el gobernador dijo que sí y ahora confirmó su acompañamiento”, comentó.

Según explicó la intendenta, el proyecto tiene un presupuesto estimado de 2.000 millones de pesos, que se financiarán de manera conjunta: 1.000 millones aportados por la Provincia y 1.000 millones por el Municipio. Además, se analizaron otras intervenciones necesarias en la zona norte de la ciudad, que beneficiarían a barrios como Sitravi, Margarita y sectores aledaños.

Durante la reunión también se planteó la necesidad de avanzar en una obra de mayor envergadura, como el Colector Norte. En materia de movilidad urbana, Chahla adelantó que dialogaron sobre la planificación de un nuevo puente para mejorar el tránsito en la avenida Sarmiento, iniciativa que despertó el interés del Gobernador.

Otro de los temas abordados fue el concurso del proyecto para la confitería del lago del Parque 9 de Julio. La jefa municipal comentó que Jaldo acertó la elección del proyecto ganador, sin conocer previamente cuál había sido seleccionado por el jurado.

Con la mirada puesta en el futuro, Chahla remarcó que ambos coincidieron en la necesidad de concretar al menos dos de estas obras clave durante 2026, con el objetivo de llegar a fines de ese año y comienzos de 2027 con mayor tranquilidad frente a las inundaciones.

Al hacer un balance del trabajo municipal durante 2025, la intendenta destacó el esfuerzo realizado en un contexto económico complejo. “Hemos trabajado mucho y se nota, dentro de lo posible, con ingresos finitos. Tucumán sigue siendo una de las provincias que está generando obras”, afirmó.

Finalmente, resaltó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio en áreas como seguridad y educación, y mencionó las acciones previstas para las fiestas de fin de año, con refuerzos en prevención, salud y patrullaje urbano en bicicleta. “Creemos que el trabajo en conjunto es lo mejor para el ciudadano. Hay muchos desafíos por delante y ganas de seguir planificando todo lo que necesita San Miguel de Tucumán”, concluyó.