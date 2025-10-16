Extensión horaria en el comercio por el Día de la Madre: locales abrirán viernes y sábado en horario corrido hasta las 21 horas Anticipándose a la celebración del Día de la Madre, que tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre, el comercio de San Miguel de Tucumán se prepara para una afluencia de clientes con horarios de atención extendidos.

Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, anunció la decisión, confirmando que “en la zona de peatonales y microcentro” los locales trabajarán en horario corrido, de 9 a 21 horas, tanto el viernes como el sábado previos a la fecha. El objetivo es facilitar las compras a los clientes en los días de mayor movimiento.

Coronel señaló que “el mayor movimiento es esta semana”, lo que incluso ha llevado a la contratación de personal extra. La dirigente gremial manifestó que, a pesar de la preocupación por la situación en rubros como calzado y textil, hay optimismo en aumentar las ventas. Además, destacó que los comerciantes están ofreciendo promociones y facilidades de pago, ya que “los clientes optan más por financiamientos con tarjetas para realizar sus compras” en estas fechas clave.

Para los comercios que no están tan directamente ligados a la fecha, se espera que abran el sábado en horario extendido o mantengan su jornada normal, y el viernes trabajarán de manera habitual.