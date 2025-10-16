Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, anunció la decisión, confirmando que “en la zona de peatonales y microcentro” los locales trabajarán en horario corrido, de 9 a 21 horas, tanto el viernes como el sábado previos a la fecha. El objetivo es facilitar las compras a los clientes en los días de mayor movimiento.
Coronel señaló que “el mayor movimiento es esta semana”, lo que incluso ha llevado a la contratación de personal extra. La dirigente gremial manifestó que, a pesar de la preocupación por la situación en rubros como calzado y textil, hay optimismo en aumentar las ventas. Además, destacó que los comerciantes están ofreciendo promociones y facilidades de pago, ya que “los clientes optan más por financiamientos con tarjetas para realizar sus compras” en estas fechas clave.
Para los comercios que no están tan directamente ligados a la fecha, se espera que abran el sábado en horario extendido o mantengan su jornada normal, y el viernes trabajarán de manera habitual.