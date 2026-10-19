El gobernador Jaldo solicitó mejoras para el Norte en la licitación de Belgrano Cargas El Primer Mandatario señaló que la concesión del sistema ferroviario debe incluir inversiones obligatorias para recuperar los ramales estratégicos de la región y mejorar la competitividad de las economías regionales.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la preocupación planteada por los industriales del Norte ante la licitación de Belgrano Cargas y remarcó la necesidad de que el proceso contemple compromisos concretos de inversión y mantenimiento en los ramales ferroviarios que conectan a la región con los principales mercados y puertos del país.

En ese sentido, el mandatario explicó que mantiene conversaciones con otros gobernadores del Norte y con representantes del sector industrial para analizar el impacto de la concesión y defender los intereses productivos de las provincias.

“Es bueno que se licite, que se explote y que esté en condiciones, porque el ferrocarril no tiene que ver solamente con las máquinas y los vagones, sino también con las vías y su mantenimiento”, sostuvo Jaldo.

El Gobernador destacó que la recuperación de la infraestructura ferroviaria resulta fundamental para reducir los tiempos de traslado y mejorar la logística de las economías regionales. “No es lo mismo un tren que no puede andar a más de 30 kilómetros por hora porque las vías no se lo permiten, que uno que pueda circular a mayor velocidad y llegar en menos tiempo a los puertos por donde salen nuestras economías regionales”, afirmó.

Asimismo, Jaldo consideró que la concesión debe establecer obligaciones específicas para garantizar el funcionamiento de los ramales estratégicos del Norte. En particular, mencionó los ramales 14 y 15, fundamentales para la conexión de la región y la salida de la producción hacia Bolivia y Chile.

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“No hay duda de que en esa licitación y en ese pliego tienen que incorporar, no de manera voluntaria, sino como una condición obligatoria, mejorar, refaccionar, arreglar y poner en condiciones esos ramales”, enfatizó.

Finalmente, el Mandatario sostuvo que las decisiones sobre infraestructura deben traducirse en mejoras concretas para la producción y el transporte, con el objetivo de fortalecer la integración regional y brindar mejores condiciones de competitividad a las economías del Norte argentino.

Fuente Comunicación Tucumán

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