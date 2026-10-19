Un joven de 23 años perdió la vida tras impactar su motocicleta contra una camioneta El hecho ocurrió esta mañana en la intersección de calles San Juan y Godoy Cruz.

Un inicio de semana trágico se registró este lunes en la capital tucumana tras un grave siniestro vial con consecuencias fatales. Un joven motociclista de 23 años perdió la vida en el acto al colisionar contra una camioneta en la intersección de calle San Juan y Godoy Cruz, una esquina de intenso flujo vehicular.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar del hecho, el motociclista circulaba en un rodado de 150 centímetros cúbicos cuando, por razones que se intentan establecer, impactó de manera violenta contra una camioneta Volkswagen Amarok. El choque provocó la destrucción de partes del rodado menor, las cuales quedaron esparcidas sobre la calzada. En la escena también se halló un casco, aunque por el momento se desconoce si la víctima lo llevaba colocado al momento del impacto.

“El impacto ha sido lo suficientemente violento como para que esta persona pierda la vida aquí en el lugar. Estamos a la espera del trabajo de los peritos y del personal médico”.

En la zona trabaja personal de la Comisaría Seccional Séptima, dependencia que tiene jurisdicción en el área y lleva adelante las primeras actuaciones protocolares. El conductor de la Volkswagen Amarok, un joven de 24 años, permaneció en el sitio, prestó colaboración ante los uniformados y aportó sus datos filiatorios para avanzar con la causa al momento en que fue trasladado a la dependencia policial para las pericias de rigor.

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A la espera del arribo del equipo de peritos forenses de la Policía de Tucumán y del servicio médico para el traslado del cuerpo, las autoridades mantienen restringida la circulación vehicular sobre calle Godoy Cruz. Si bien se puede transitar por calle San Juan, se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución. Para esclarecer la mecánica del siniestro, resultará determinante la declaración testimonial del conductor involucrado y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas dispuestas en las inmediaciones.

Fuente Los Primeros