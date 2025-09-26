Fin de Semana con Descenso de Temperatura y Viento El fin de semana trae contrastes climáticos a Tucumán, con un marcado descenso de la temperatura y presencia de viento, aunque la provincia se mantendrá más estable que otras regiones del país.

Mientras que en el norte de Argentina se esperan máximas que superan los 35 °C, y el centro y sur se preparan para vientos intensos y un fenómeno de ciclogénesis (formación de un sistema de baja presión), Tucumán sentirá un cambio principalmente el sábado.

Pronóstico Detallado para Tucumán

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este será el clima esperado:

MIRA TAMBIÉN Cronograma: El pago de sueldos de septiembre comienza este viernes

Viernes 26: Será el día más caluroso , con una máxima de 34 °C y una mínima de 13 °C. El cielo estará parcialmente nublado hacia la tarde, con viento leve del noroeste (10 km/h).

Será el día , con una y una mínima de 13 °C. El cielo estará parcialmente nublado hacia la tarde, con viento leve del noroeste (10 km/h). Sábado 27: Se registrará un descenso de temperatura significativo, con una máxima de 26 °C . La jornada estará ventosa y algo nublada.

Se registrará un significativo, con una máxima de . La jornada estará y algo nublada. Domingo 28: El clima tenderá a mejorar, con cielo despejado y una recuperación de la temperatura, alcanzando una máxima de 28 °C.

En resumen, los tucumanos pasarán de un viernes de calor intenso a un sábado más fresco y ventoso, para cerrar el fin de semana con un domingo soleado y templado.