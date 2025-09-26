Mientras que en el norte de Argentina se esperan máximas que superan los 35 °C, y el centro y sur se preparan para vientos intensos y un fenómeno de ciclogénesis (formación de un sistema de baja presión), Tucumán sentirá un cambio principalmente el sábado.
Pronóstico Detallado para Tucumán
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este será el clima esperado:
- Viernes 26: Será el día más caluroso, con una máxima de 34 °C y una mínima de 13 °C. El cielo estará parcialmente nublado hacia la tarde, con viento leve del noroeste (10 km/h).
- Sábado 27: Se registrará un descenso de temperatura significativo, con una máxima de 26 °C. La jornada estará ventosa y algo nublada.
- Domingo 28: El clima tenderá a mejorar, con cielo despejado y una recuperación de la temperatura, alcanzando una máxima de 28 °C.
En resumen, los tucumanos pasarán de un viernes de calor intenso a un sábado más fresco y ventoso, para cerrar el fin de semana con un domingo soleado y templado.