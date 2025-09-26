Jaldo: “El presidente tiene que recuperar la gobernabilidad y sustentabilidad” Durante la inauguración del tramo urbano de la ruta 329, en Concepción, el titular del Ejecutivo se refirió a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su par argentino Javier Milei.

El gobernador Osvaldo Jaldo analizó la reciente reunión entre el presidente argentino Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos y el préstamo de 4.000 millones de dólares del Banco Mundial.

“Lo que no podemos desconocer es que el problema que hoy tiene la Argentina es la falta de dólares”, afirmó. Recordó que, con una demanda superior a la oferta, la divisa “llegó casi a los 1.500 pesos” y superó la banda alta que había fijado el Gobierno. “La Argentina fabrica de todo, menos dólares”, sentenció, para luego reconocer que el viaje a Washington era casi inevitable: “Nobleza obliga: que el país más importante del mundo mire y apoye a la Argentina ya es importante”.

Pero Jaldo marcó límites. “Nos seguimos endeudando, hay que ver para qué se utilizan esos 4.000 mil millones (de dólares)”, advirtió. Señaló que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió históricamente obras de infraestructura y podría también asistir al funcionamiento de instituciones, “pero esto no se arregla solo con más recursos”.

Ahí puso el acento en la política: “El presidente tiene que arreglarlo con diálogo. Tiene que recuperar la gobernabilidad. Debe empezar hablándose con su vicepresidenta (Victoria Villarroel), con diputados y senadores, y volver a sentar a los veintitrés gobernadores”.

Jaldo fue más allá: “Hace falta sustentabilidad, hace falta que los argentinos nos reencontremos. Las grietas nos hicieron mucho daño, nos dividieron, nos atrasaron. El presidente tiene que entender que aun con dólares no va a poder gobernar la República Argentina”.

El gobernador cerró su análisis reconociendo el valor de la gestión internacional, pero insistió en las preguntas de fondo: “Hay que aclarar el destino de esos dólares y cuál será el diálogo institucional que el presidente mantendrá con los demás poderes del Estado”.

Fuente Comunicación Tucumán