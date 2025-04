Finalizó el operativo de canje para obtener la Tarjeta Independencia Vicente Nicastro, titular del área, afirmó que quienes no tengan número podrían quedarse sin el plástico nuevo.

En medio de un clima nuevamente marcado por largas filas y confusión en el Complejo Belgrano, el secretario de Transporte de la provincia, Vicente Nicastro, despejó las dudas sobre la distribución de las 3.000 tarjetas adicionales anunciadas para esta semana.

“Hoy se ha pedido que no venga gente sin número. Sin embargo, muchos igual han optado por venir. Estamos entregando los números restantes para completar los plásticos disponibles”, explicó el funcionario.

Nicastro remarcó que los números entregados el día anterior continúan vigentes y que el stock es limitado. “Vamos a entregar hasta que se terminen. Es posible que quienes no tengan número se queden sin tarjeta”, advirtió.

Ciudadana: “Se comunicó con anticipación”

Consultado sobre los reclamos por el fin de la Tarjeta Ciudadana, que algunos usuarios aseguraron funcionaba sin problemas, Nicastro fue enfático: “Desde fines del año pasado se viene informando que la Tarjeta Ciudadana dejaría de funcionar el 30 de abril. Se comunicó ampliamente, incluso se dio plazo hasta el 21 para recarga y algunos días para agotar el saldo restante”.

Además, aclaró que el cambio se debe a una decisión del operador nacional: “La Tarjeta Ciudadana era operada por una empresa privada. Hoy el sistema lo maneja Nación Servicios, y es por eso que ya no puede seguir operando”.

Canje limitado

El funcionario reconoció que muchas personas se acercaron a canjear tarjetas sin ser usuarios metropolitanos. “Este canje es solo para quienes usaban la Ciudadana en el área metropolitana. Hay gente que viene sin tarjeta o que no corresponde a esa zona. Eso generó demoras y confusión”, detalló.

Por eso, enfatizó: “Una tarjeta por persona. Hay quienes quieren dos, tres o hasta cinco. Así no alcanza.”

Respecto de las denuncias de kioscos que no tienen tarjetas, como en Maipú 121, Nicastro dijo que recibió confirmación de que no debería haber faltantes. “Si hay algo puntual, lo vamos a revisar. Pero la provisión es regular”, afirmó.

Nominalización y saldo negativo

Por último, Nicastro explicó que la Tarjeta Independencia permite saldo negativo de hasta dos pasajes, pero solo si está nominalizada: “Eso se hace ingresando los datos personales en la app RedBus. Si no está nominalizada, no hay crédito. El sistema necesita saber a quién le da el beneficio.”

Ante la consulta sobre cuántas Tarjetas Ciudadanas estaban en circulación y cuántas deben ser reemplazadas, el funcionario admitió no tener el dato preciso, ya que “no es información que esté dentro de su órbita”.

