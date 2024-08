Finalizó la reunión entre UTA y AETAT: no hubo acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio Dirigentes de UTA insisten en el reclamo salarial al sector empresario.

Al finalizar el encuentro entra las dos partes, Jorge Berreta, miembro de AETAT y César González, dirigente de UTA, hablaron con la prensa para brindar detalles de lo que se habló en la reunión.

Berreta dijo lo siguiente:

“Se pasó a un cuarto intermedio hasta el día lunes a las 12 del mediodía. Está situación es demasiado complicada, porque desde el sector, siendo una actividad regulada, no tenemos solución económica”.

“Entiendo que no solo tiene que apoyar el gobernador, sino el resto de los actores, y cuando digo el resto de los actores, me refiero a buscar una solución paulatina para el sector de los trabajadores, el municipio de San Miguel de Tucumán y el resto de los municipios. El Concejo Deliberante debe dictar órdenes que sean a favor del transporte público, como, por ejemplo, actualizar el valor que se paga por los abonos estudiantiles, considerar la exención de impuestos y tasas al transporte público. Lógicamente el esfuerzo debe ser de todos y también está sobre la mesa un aumento de la tarifa”.

Por su parte César González expresó su opinión

“Nos manifiestan desde AETAT que hoy no están en condiciones de asumir ningún compromiso. Están buscando tener una reunión con el gobierno de la provincia para ver como solucionan lo que el gremio le está planteando”.

“Hasta ahora no corre riesgo el servicio, no sé la próxima semana. El martes se vencen los plazos para percibir las remuneraciones correspondientes del mes de julio. Vamos a analizar con el cuerpo orgánico del gremio, con los delegados, el día lunes en hora de la tarde, si no tenemos respuesta a lo que estamos planteando, que se respete la escala salarial que ha liquidado el AMBA, veremos cuáles son los pasos a seguir y de ahí vamos a anunciar qué tipo de medida vamos a implementar”.

Recordamos que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió realizar una manifestación esta mañana en las puertas de AETAT. Los choferes exigen que se les otorgue el mismo salario que reciben sus colegas en Buenos Aires, argumentando que el principio de “igual trabajo, igual remuneración” debe aplicarse en todo el país.

Luis García, dirigente de AETAT, ha manifestado su sorpresa por la movilización, destacando las dificultades financieras que enfrenta la empresa. García explicó que el subsidio del gobierno nacional que beneficia al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es significativamente mayor que el disponible para Tucumán, donde solo se reciben subsidios provinciales. Esto, según García, impide cumplir con los aumentos salariales demandados por el gremio.

El directivo de AETAT también comentó que los ingresos actuales, que provienen de la venta de boletos y subsidios provinciales, no permiten cubrir los ajustes salariales requeridos. Aseguró que, a pesar de las movilizaciones, la falta de recursos financieros seguirá siendo un obstáculo para cumplir con las demandas de UTA.

Por su parte, UTA ha advertido que la falta de acuerdo podría llevar a paros y otras medidas de fuerza. Mientras se mantienen las negociaciones, AETAT está explorando dos posibles soluciones: un aumento en la tarifa del transporte público o un incremento en los subsidios provinciales.