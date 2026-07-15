Confirmaron un fuerte operativo de seguridad para el partido de Argentina La fuerza duplicará sus recursos y desplegará cerca de 200 efectivos en las calles céntricas de la provincia ante la semifinal de la Copa del Mundo.

La Policía de Tucumán confirmó que este miércoles pondrá en marcha un operativo de seguridad de gran magnitud con motivo del cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Según se informó de manera oficial, los recursos policiales se duplicarán antes, durante y después del partido, en un esquema que estará bajo la coordinación de la Zona 1 de la Unidad Regional Capital, con cerca de 200 efectivos afectados a las zonas de mayor afluencia de público.

El dispositivo incluirá controles estrictos sobre el consumo de alcohol en la vía pública y sobre el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, además de un seguimiento particular en los espacios habilitados para seguir el partido y celebrar sus resultados. En los puntos de concentración quedará prohibido el ingreso de autos, motos y bicicletas, así como el de bebidas alcohólicas y de cualquier objeto punzante o cortante que pueda representar un riesgo. Esta modalidad de trabajo, ya aplicada en las fechas previas de la Selección, es la misma que hasta ahora permitió que las celebraciones se desarrollaran sin registrar hechos de gravedad.

La fuerza adelantó que no habrá margen para los desórdenes, el vandalismo, las maniobras imprudentes ni ningún otro hecho que infrinja la ley: quienes sean sorprendidos incumpliéndola quedarán directamente a disposición de la Justicia. El operativo busca, en ese sentido, proteger tanto a los vecinos que salgan a celebrar como a los comercios e inmuebles de las zonas céntricas, que suelen quedar expuestos durante las aglomeraciones masivas.

Desde la institución remarcaron la importancia de disfrutar el encuentro con responsabilidad y pidieron a la comunidad que cuide el espacio público: evitar arrojar basura y no generar daños en la vía pública son parte de las recomendaciones que acompañan al operativo. “Tucumán es de todos”, subrayaron desde la fuerza, en la antesala de una jornada que podría terminar en una nueva fiesta popular si la Selección logra el pase a la final.

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