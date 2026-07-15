La inflación en Tucumán en el mes de Junio fue del 1,4% El indicador estuvo por debajo de las proyecciones de las consultoras.

Las tarifas, en general, no registraron grandes variaciones, salvo en el rubro Comunicación (9,6%). Con todo esto, la inflación tucumana durante junio ha sido del 1,4%, el registro más bajo en lo que va de este 2026 y también inferior al promedio para el país del 1,9%, medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 16,8% en el primer semestre, tanto a nivel nacional como en la provincia. En ese período, los mayores reajustes se observaron en “Comunicación” (37,5%) y en “Educación” (30,7%), según el reporte de la Dirección de Estadística de la Provincia.

Estos valores confirman el proceso de desaceleración que esperaba el Gobierno nacional y que, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, se sostendrá en lo que resta del año.

Dentro del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, Carnes acumula tres meses consecutivos por debajo del 1% (0,1% en junio), mientras que lácteos y aceites también moderaron su ritmo. Verduras siguió presionando al alza (7,5%), aunque a un ritmo menor que el mes anterior, compensado parcialmente por la deflación de Frutas (-3%), indica un reporte de IOL Inversiones. En conjunto, la desaceleración de lácteos y verduras explica la mayor parte de la moderación.

En Prendas de vestir y calzado, superado el efecto de cambio de temporada, se acumula ya el segundo mes consecutivo con variaciones por debajo de 0,5%, expresa esa compañía. Esto también responde a una caída de las ventas y a una dispersión de la demanda hacia el comercio digital y los showroom, fuera del radar fiscal.

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Fuente La Gaceta