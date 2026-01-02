Fuerte respuesta sanitaria durante las guardias de fin de año en Tucumán El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, recorrió la guardia del Hospital Ángel C. Padilla en el marco del operativo sanitario desplegado en toda la provincia durante el 31 de diciembre y el 1 de enero

Durante la visita, el ministro destacó el compromiso y la vocación de los equipos sanitarios, y brindó un balance detallado de la actividad registrada en las guardias provinciales. En ese período se contabilizaron 2.360 consultas entre las 24 horas del día 31 y las primeras horas del 1 de enero, con 62 siniestros viales, muchos de ellos con politraumatismos y traumatismos encéfalocraneanos. A pesar de ello, subrayó que solo se registró un paciente grave, lo que representa un dato alentador en comparación con años anteriores y con fechas similares como el 24 y 25 de diciembre.

Medina Ruiz remarcó que las guardias “han dado respuesta en todo momento”, y que no se evidenció un aumento de casos graves, a pesar del intenso movimiento registrado en la provincia. No obstante, insistió en la necesidad de reforzar la prevención, especialmente en el uso del casco, el respeto de las normas de tránsito, la no ingesta de alcohol al conducir y la importancia de no utilizar el teléfono celular mientras se maneja. “Valorar la vida es fundamental; muchas de estas situaciones pueden evitarse”, enfatizó.

El ministro también alertó sobre el ingreso de pacientes con accidentes cerebrovasculares, descompensaciones por hipertensión arterial y diabetes, patologías que ocuparon gran parte de las camas disponibles. En este sentido, pidió a la población que, aun en días de festejo, mantenga la medicación, realice controles y priorice los chequeos médicos preventivos en las semanas posteriores.

Por su parte, la doctora Dive Mohamed, directora general de Gestión Sanitaria, explicó que el operativo fue el resultado de una coordinación permanente entre el primer, segundo y tercer nivel de atención, con comunicación constante entre los distintos efectores de la provincia. Destacó que, pese a las condiciones climáticas y la expectativa de una mayor demanda, la afluencia de pacientes fue menor a la prevista y similar a la registrada el año anterior. Además, señaló que se reforzaron insumos y recursos humanos, garantizando la atención de todas las personas que lo necesitaron.

En la misma línea, el director del Hospital Padilla, doctor Mario Sardón Traverso, detalló que la institución estuvo preparada y articulada con el nivel central del Ministerio. Durante el 31 de diciembre se asistieron alrededor de 250 pacientes, en su mayoría por causas clínicas como descompensaciones metabólicas, ACV, excesos alimentarios y consumo de alcohol. Los casos más graves derivados de toda la provincia fueron contenidos y estabilizados, manteniéndose actualmente solo un paciente en observación por TEC grave.

Finalmente, el ministro de Salud transmitió el saludo del gobernador Osvaldo Jaldo a la comunidad y al personal sanitario, agradeciendo el esfuerzo realizado y reafirmando el compromiso del Estado provincial de estar cerca de la gente, fortalecer la salud pública y seguir trabajando en la prevención como herramienta clave para cuidar la vida de todos los tucumanos.