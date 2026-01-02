Tucumán amplía su horizonte internacional con vuelos directos a Florianópolis

Tucumán comenzó el 2026 con una nueva puerta abierta al turismo internacional. Desde este lunes, la provincia cuenta con un vuelo directo a Florianópolis, uno de los destinos de playa más elegidos, operado por Aerolíneas Argentinas.

El primer vuelo del año partió a las 16:45 desde el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y marcó el inicio de una ruta que tendrá dos frecuencias semanales (jueves y sábados) hasta Semana Santa. Esta conexión busca cubrir la fuerte demanda estival y facilitar los viajes sin escalas hacia el sur de Brasil, optimizando tiempos y costos para los pasajeros del Norte Argentino.

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó la importancia de este logro en el marco de una política de Estado que prioriza la conectividad: “A los vuelos ya confirmados a Panamá y Lima, hoy sumamos esta conexión con Brasil. Tucumán está en el radar del mundo y eso es fruto de una decisión firme del gobernador Osvaldo Jaldo de poner a la provincia en lo más alto”.

Asimismo, Amaya remarcó que este crecimiento en frecuencias se da en paralelo a la transformación de la infraestructura aeroportuaria: “La conectividad no son solo aviones, es también brindar servicios de excelencia. Por eso, avanzamos a paso firme con la remodelación integral del aeropuerto, una obra que ya está en marcha con una inversión de 50 millones de dólares para duplicar nuestra capacidad operativa”. Cabe recordar que estos trabajos permitirán pasar de 800 a 1.600 pasajeros, permitiendo operar hasta cinco vuelos simultáneos.

Con la incorporación de Florianópolis, el mapa actual de conectividad de Tucumán se consolida de la siguiente manera:

2 vuelos semanales a Florianópolis (Aerolíneas Argentinas).

3 vuelos semanales a Panamá (a través de Copa Airlines, ofreciendo conexión a más de 80 destinos internacionales).

3 vuelos semanales a Lima (Operados por Latam, con conexión directa a 32 destinos internacionales).

1 vuelo semanal a Punta Cana.

68 vuelos semanales a Buenos Aires y 4 vuelos semanales a Córdoba.

De esta manera, el Jardín de la República reafirma su liderazgo regional, combinando nuevas rutas internacionales con una infraestructura moderna y eficiente para el futuro.