Fuertes vientos provocaron destrozos y caída de árboles en Tucumán Una intensa corriente de viento afectó a distintos sectores de la provincia durante la tarde de este jueves, provocando la caída de árboles, ramas y daños materiales.

Uno de los incidentes más relevantes se registró en una zona urbana donde un árbol de gran porte cayó sobre una camioneta blanca estacionada, ocasionándole importantes daños. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Vecinos enviaron imágenes y reportes, dando cuenta de distintos episodios similares en otros puntos de la provincia. Personal municipal y de emergencia trabajó en la remoción de árboles y ramas para liberar las calles afectadas.

Desde los servicios meteorológicos locales se informó que las ráfagas podrían continuar en las próximas horas. Se recomienda a la población circular con precaución, asegurar objetos sueltos y evitar permanecer bajo árboles o estructuras que puedan colapsar.