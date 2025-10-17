Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas: se esperan lluvias hasta el sábado La provincia de Tucumán amaneció bajo alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional debido a la probabilidad de tormentas fuertes. Para este viernes 17, se anticipa una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima que alcanzará los 29 °C y precipitaciones más intensas durante la tarde y la noche.

Las condiciones actuales indican 88 % de humedad, presión de 959.2 hPa, vientos leves de direcciones variables a 4 km/h y una visibilidad de 9 km.

Cristofer Brito, observador meteorológico, explicó que “vamos a tener lluvias hasta el sábado a la mañana. Hay altas probabilidades”.

“El viernes tendremos una mejora temporal durante la mañana, pero por la noche ingresará un frente frío que volverá a generar tormentas. Luego, las precipitaciones continuarán en forma de lloviznas hasta el sábado”, detalló.

Brito también advirtió sobre la posibilidad de fenómenos localizados: “Podría registrarse caída de granizo, ráfagas de viento y actividad eléctrica en zonas puntuales”.

La buena noticia llegará para el Día de la Madre: el domingo se espera tiempo estable, sin lluvias y con una temperatura máxima cercana a los 25 °C.