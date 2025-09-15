Gladys Perea se consagró campeona nacional de la empanada 2025 La ciudad de Famaillá volvió a ser el epicentro de la tradición y el sabor. Este domingo se celebró una nueva edición del Concurso Nacional de la Empanada, donde Gladys Perea se alzó con el primer puesto, convirtiéndose en la campeona nacional 2025.

El segundo lugar fue para Adriana Fernández, quien también recibió elogios del jurado por la excelencia de sus preparaciones.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellas la legisladora Patricia Lizárraga, el jefe de Gabinete Pedro Pablo Orellana y el presidente del Honorable Concejo Deliberante Franco Arrieta, además de funcionarios y jurados del certamen.

El concurso, reconocido como uno de los eventos culturales y gastronómicos más importantes de Tucumán, reunió a participantes de distintas provincias, además de competidores de Famaillá y localidades cercanas.

Los organizadores destacaron que cada plato presentado fue elaborado con dedicación, autenticidad y el sello característico de la tradición famaillense, reafirmando a la empanada como símbolo indiscutido de la cocina tucumana.