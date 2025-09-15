El segundo lugar fue para Adriana Fernández, quien también recibió elogios del jurado por la excelencia de sus preparaciones.
La ceremonia de premiación contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellas la legisladora Patricia Lizárraga, el jefe de Gabinete Pedro Pablo Orellana y el presidente del Honorable Concejo Deliberante Franco Arrieta, además de funcionarios y jurados del certamen.
El concurso, reconocido como uno de los eventos culturales y gastronómicos más importantes de Tucumán, reunió a participantes de distintas provincias, además de competidores de Famaillá y localidades cercanas.
Los organizadores destacaron que cada plato presentado fue elaborado con dedicación, autenticidad y el sello característico de la tradición famaillense, reafirmando a la empanada como símbolo indiscutido de la cocina tucumana.