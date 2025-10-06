Golpe al narcomenudeo en el sur tucumano: ocho demorados y varios puntos de venta desarticulados La Policía de Tucumán asestó un nuevo golpe al narcomenudeo en el sur de la provincia. En el marco de una investigación de varios meses, la Dirección de Drogas Peligrosas Sur llevó adelante cinco allanamientos simultáneos en Concepción y Famaillá, que derivaron en el secuestro de drogas, dinero, elementos para el fraccionamiento y la detención de ocho personas.

El director general de Drogas Peligrosas, comisario general Jorge Nacusse, explicó que las medidas se realizaron en los barrios Primero de Mayo 1, Colegiales y Costanera de Concepción, y en el barrio Chacarita de Famaillá.

“Estamos culminando con éxito una investigación de varios meses, a cargo del comisario Miguel Castillo. Se logró desarticular varios puntos de venta y detener a personas con antecedentes vinculados a la infracción de la Ley de Estupefacientes. Tres de ellas, incluso, contaban con arresto domiciliario por causas similares”, detalló.

Durante los procedimientos se incautaron 250 gramos de cocaína —equivalente a unas 3.000 dosis—, 150 gramos de marihuana —alrededor de 900 dosis—, 5 millones de pesos, cuatro balanzas de precisión, 21 teléfonos celulares, cuchillos y otros elementos usados para el corte y fraccionamiento.

“Las dosis estaban listas para la venta, con cocaína en su máxima pureza. Se trata de un importante golpe al narcomenudeo local”, resaltó Nacusse.

El comisario también señaló que entre los secuestros se encontraron 200 comprimidos de psicofármacos, entre ellos Rivotril. “Esto demuestra que los vendedores no solo comercializaban cocaína y marihuana, sino también medicamentos de uso controlado”, advirtió.

Respecto a la marihuana, aclaró que se incautó tanto picadura como flores, las cuales tienen mayor concentración de principio activo y, por lo tanto, mayor valor en el mercado ilegal.

Desde la aplicación de la Ley de Narcomenudeo, la Policía de Tucumán ya concretó más de 1.500 allanamientos por venta de drogas en distintos puntos de la provincia.

“Seguimos trabajando día a día para dar respuestas a la sociedad y cumplir con el mandato de las autoridades provinciales”, concluyó Nacusse.

Por su parte, el jefe de la Didrop Sur, Miguel Castillo, precisó que la investigación se inició a partir de denuncias de vecinos de Concepción, quienes alertaron sobre la venta de drogas en los barrios Costanera y otros sectores.

“Con las pruebas reunidas, se identificó que dos domicilios de Famaillá eran los proveedores de los kioscos de venta. Una vez reunidos los elementos de convicción, se realizaron los allanamientos con resultados positivos”, explicó.

En los operativos participaron efectivos del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO), Infantería Sur y Oeste, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo de Concepción, a cargo de la Dra. Andrea Sánchez.