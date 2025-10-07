Conmoción por la muerte del neurólogo Oscar Iguzquiza (h) El fallecimiento del reconocido neurólogo Oscar Iguzquiza (h) ha generado una profunda consternación en la sociedad tucumana y en la comunidad académica. El destacado profesional, que también se desempeñaba como docente e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), dejó una huella significativa en diversas áreas de la provincia.

Iguzquiza (h) era una figura admirada por su dedicación y calidez. Fue profesor adjunto de la cátedra de Neurología en la Facultad de Medicina y ejerció la docencia y la investigación tanto en la Facultad de Medicina como en la de Psicología de la UNT. Además, fue un referente clave al liderar el Programa Provincial de la Epilepsia.

Asueto Académico en la Facultad de Psicología de la UNT

En señal de duelo y respeto, la Facultad de Psicología de la UNT decretó asueto académico para los días 6 y 7 de octubre.

La facultad expresó su pesar a través de un comunicado: “Con profundo dolor, la Facultad de Psicología lamenta el fallecimiento del Dr. Oscar Iguzquiza (h), destacado docente y querido compañero de nuestra comunidad académica. Acompañamos en este difícil momento a su familia, colegas de cátedra, estudiantes y amigos. En su memoria, se decreta asueto académico durante las jornadas de los días 6 y 7 de octubre.”

El deceso del Dr. Iguzquiza (h) deja un gran vacío en sus alumnos, pares y colegas.