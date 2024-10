Gremios universitarios no llegaron a un acuerdo salarial pero el Gobierno anunció que pagará el aumento Los sindicatos docentes y no docentes mantuvieron un encuentro con autoriades de la Secretaría de Educación nacional. "No hubo propuesta, el objetivo fue conformar una comisión técnica y no hay nueva fecha de paritarias", lamentaron los referentes sindicales al salir de la reunión. El Ministerio de Capital Humano informó por la noche que abonará el 6,8% de incremento "pese al rechazo" sindical

08/10/2024