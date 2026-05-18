Para que puedas organizar tu comienzo de semana, te acercamos la guía completa de servicios y prestaciones disponibles para este lunes 18 de mayo en la provincia. A continuación, el detalle del cronograma de pagos de ANSES y los operativos sanitarios y de documentación que se despliegan en el interior tucumano.
Cronograma de pagos de ANSES
El organismo previsional continúa con el calendario de pagos correspondiente al mes en curso. Este lunes percibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:
- Jubilaciones y pensiones (haberes mínimos): Documentos terminados en 5.
- Asignación Universal y Familiar por Hijo (AUH y SUAF): Documentos terminados en 5.
- Asignación por Embarazo (AUE): Documentos terminados en 5.
- Asignación por Prenatal y Maternidad: Documentos terminados en 6 y 7.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): Se abona a todos los documentos correspondientes a la Primera Quincena (del 12 de mayo al 10 de junio).
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): Se abona a todas las terminaciones de DNI (desde el 11 de mayo al 10 de junio).
Agenda sanitaria en Aguilares
El Ministerio de Salud dispuso la instalación de un Hospital Móvil en la localidad de Aguilares. El operativo estará disponible desde este lunes 18 hasta el viernes 22 de mayo, en el horario de 9 a 13 horas.
Los vecinos podrán acercarse a la Plazoleta Evita (intersección de Avellaneda y Laprida) para acceder a diversas prestaciones gratuitas, entre las que se incluyen enfermería, oftalmología, nutrición, obstetricia, laboratorio, psicología, odontología y ecografías.
Operativo móvil de documentación en Juan B. Alberdi
Quienes necesiten realizar trámites de identidad en el sur de la provincia podrán aprovechar el operativo móvil que se desarrollará en Juan B. Alberdi. Se llevará a cabo desde el 18 al 22 de mayo, de 9 a 13 horas, en el Centro Cultural ubicado en Lídoro Quinteros y Terán.
El operativo está destinado exclusivamente a la gestión de DNI y pasaportes. Los métodos de pago aceptados son tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales.
Las tarifas vigentes son las siguientes:
- Nuevo DNI y actualizaciones (5/8 años y 14 años): $10.000
- DNI exprés: $26.000
- Pasaporte regular: $100.000
- Pasaporte exprés: $200.000
Asistencia a personas en situación de calle
Ante las bajas temperaturas, se recuerda que se encuentra activo el Refugio Municipal Papa Francisco en San Miguel de Tucumán. El establecimiento, ubicado en Avenida Coronel Suárez 550, permanece abierto las 24 horas del día.
En caso de ver a una persona en situación de calle que requiera asistencia y resguardo, los vecinos pueden comunicarse de forma directa al teléfono 381 215 6434.