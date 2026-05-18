Viajaba en colectivo de larga distancia con más de 159 millones de pesos sin aval legal El operativo se realizó en el Peaje Molle Yaco. El dinero era transportado en la mochila de un pasajero, en infracción a la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario).

Integrantes del Escuadrón 55 “Tucumán”, llevaron adelante un un control físico y documentológico en la Ruta Nacional Nº 9, kilómetro 1358 (Peaje Molle Yaco), en la localidad de Trancas.

Los gendarmes interceptaron un transporte público de pasajeros con itinerario Salta- Buenos Aires.

Al inspeccionar el sector de pasajeros, los uniformados detectaron una mochila de mano que contenía una gran cantidad de dinero en efectivo oculto.

Ante la sospecha de una maniobra ilícita, se solicitó la colaboración de personal de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Tucumán”, que contabilizaron un total de 159.980.000 pesos argentinos.

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Por disposición del Juzgado Federal Nº 3 y la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de la provincia, se procedió al secuestro del dinero y de toda la documentación de interés para la investigación, en infracción a la Ley 24.769.

En cuanto al propietario del equipaje, ciudadano de nacionalidad argentina, el Magistrado interviniente dispuso que continúe en libertad, supeditado a la causa.