Guía de servicios para este miércoles 20 de mayo: ANSES, salud, ecocanje y cortes de tránsito Repasá toda la información necesaria para organizar tu día en Tucumán. El cronograma oficial de cobros, la ubicación de los operativos sanitarios, los puntos verdes habilitados y el mapa de calles afectadas por obras en la capital.

Para que puedas planificar tu miércoles 20 de mayo sin inconvenientes, te acercamos la guía completa de servicios, prestaciones de salud y desvíos vigentes en la provincia. A continuación, el detalle de ANSES, las campañas sanitarias, las jornadas de reciclaje y los cortes de tránsito programados por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Cronograma de pagos de ANSES

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos correspondiente al mes de mayo. Durante la jornada de hoy percibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones (haberes mínimos): Documentos terminados en 7.

Documentos terminados en 7. Asignación Universal y Familiar por Hijo (AUH y SUAF): Documentos terminados en 7.

Documentos terminados en 7. Asignación por Embarazo (AUE): Documentos terminados en 7.

Documentos terminados en 7. Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): Se abona a todos los documentos correspondientes a la Primera Quincena (del 12 de mayo al 10 de junio).

Se abona a todos los documentos correspondientes a la Primera Quincena (del 12 de mayo al 10 de junio). Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): Se abona a todas las terminaciones de DNI (desde el 11 de mayo al 10 de junio).

Operativos de salud móviles

Hospital Móvil en El Bracho y El Cevilar: Funcionará hasta el viernes 22 de mayo, en el horario de 9 a 13, frente a la comuna. Las prestaciones incluyen atención médica general, enfermería, controles de peso y talla, riesgo cardiovascular (rcVg), electrocardiograma (ECG), circunferencia abdominal, laboratorio, evaluación nutricional, test de VIH, trabajo social y llenado de fichas médicas.

Tráiler de Salud Integral de la Mujer: Estará disponible este miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de mayo, de 8:30 a 12 horas, en el Club Sportivo del Norte (Manuel Estrada 244, Barrio Villa 9 de Julio). Ofrecerá atención de enfermería, nutrición, obstetricia, ecografías y talleres de prevención y promoción de la salud.

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Jornadas de Ecocanje en San Miguel de Tucumán

Desde hoy y hasta el sábado 23 de mayo, la Municipalidad capitalina habilitó distintos puntos para que los vecinos puedan acercar sus materiales reciclables:

Plaza San Martín (Lavalle y Chacabuco): de 9 a 12 horas.

de 9 a 12 horas. Palacio Municipal (9 de Julio y Lavalle): de 10 a 12 horas.

de 10 a 12 horas. Villa Angelina (Cangallo y Ayacucho): de 10 a 12 horas.

Cortes de tránsito por obras y poda preventiva

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó el esquema de interrupciones viales para la jornada. Se recomienda a los conductores circular con precaución o buscar rutas alternativas.

Cortes totales:

José Ingenieros, entre Av. Brígida Terán y Av. Papa Francisco.

Wilde al 400 y 500.

La Plata, entre Marina Alfaro y Moreno.

Marcos Paz y Av. Mitre.

Lavalle y Matienzo.

Ayacucho, entre Av. Independencia y Florida.

Venezuela y Av. América.

San Miguel, entre Pje. Calchaquí y Don Orione.

Av. Mitre y Corrientes.

Pío XII, entre Koch y Drago.

Don Bosco 1900 y Paso de los Andes.

Moreno, entre Matheu y Pje. Manuela Pedraza.

Av. Independencia y Pje. O’Higgins.

Cortes parciales:

Av. Francisco de Aguirre y Rivadavia.

Mariano Moreno, entre Granaderos y Benigno Vallejos.

Av. Siria, entre Paraguay y Ecuador, y entre Ecuador y Colombia.

Av. América y Venezuela, y Av. América al 2200.

Av. Roca, entre Alsina y Adolfo de la Vega.

Lavaisse, entre Vicente Gallo y Pje. Lugones Sur.

Ayacucho, entre Independencia y Larrea, y entre Florida y La Plata.

Lavalle y Adolfo de la Vega.

Lavalle y Frías Silva.

Av. Martín Berho al 300, y entre Juan B. Justo y Celedonio Gutiérrez.

Juan B. Justo y Martín Berho.

Av. Adolfo de la Vega, entre Lavalle y Boulogne Sur Mer; entre Boulogne Sur Mer y Lamadrid; y entre San Lorenzo y Las Piedras.

Venezuela 3419.

Bulnes e Italia, y Bulnes y Pje. Monserrat.

Federico Helguera y México.

Larrea, entre Ayacucho y Chacabuco.

Don Orione, entre San Miguel y Asunción.

Cortes por poda preventiva:

Bolivia al 500 (entre 25 de Mayo y Muñecas): Corte total de 7 a 10 horas.

(entre 25 de Mayo y Muñecas): Corte total de 7 a 10 horas. Av. Juan B. Justo al 1000 (entre Italia y España).