Aseguraron gas para la producción en la zafra azucarera y citrus El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad dijo: "Hemos logrado con la empresa YPF Refinor que haya un volumen importante de suministro de gas para el invierno, donde ya le hemos comunicado tanto al Centro Azucarero Argentino como a la Asociación de Citricultores (ACNOA), que está disponible ese gas, para que vayan y negocien con esta empresa las condiciones y demás circunstancias del contrato para poder tener gas durante los meses de invierno”.

El Gobierno de Tucumán confirmó que logró garantizar un volumen importante de gas para abastecer a las industrias tucumanas durante el invierno. El acuerdo se alcanzó con la empresa YPF Refinor, en el marco de gestiones encabezadas por el gobernador Osvaldo Jaldo y ejecutadas por el Ministerio de Economía y Producción, a cargo de Daniel Abad.

Abad destacó que el entendimiento alcanzado permitirá asegurar gas para las actividades industriales en un contexto de alta demanda y escasa oferta energética.

En ese sentido, el funcionario expresó: “A través de la gestión del Gobierno y por instrucciones del gobernador (Osvaldo) Jaldo, hemos logrado con la empresa YPF Refinor que haya un volumen importante de suministro de gas para el invierno, donde ya le hemos comunicado tanto al Centro Azucarero Argentino como a la Asociación de Citricultores (Acnoa), que está disponible ese gas, para que vayan y negocien con esta empresa las condiciones y demás circunstancias del contrato para poder tener gas durante los meses de invierno”.

Impacto en la zafra y en la industria citrícola

El ministro remarcó que algunas empresas ya avanzaron en la firma de contratos y valoró la rapidez con la que reaccionó el sector privado ante la disponibilidad del combustible.

Al respecto, sostuvo: “Tenemos entendido que ya ayer mismo algunos ingenios cerraron contratos de este gas. La verdad que es una muy buena noticia porque estábamos muy preocupados en relación al suministro, porque había muy poco gas y mucha demanda”.

Además, explicó la importancia del recurso para las economías regionales: “Nos informaron de un stock importante, un volumen importante para que puedan, por ejemplo, iniciar la zafra y las citrícolas desenvolverse normalmente en su tarea industrial, que es la que más requiere este combustible. El gas sirve, por ejemplo, para secar la cáscara del limón”.

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Abad señaló que el acuerdo no solo beneficiará a los sectores azucarero y citrícola, sino también a otras ramas industriales de la provincia.

En esa línea, afirmó: “Hay otras industrias, hay cerámicas, hay metalúrgicas y un montón de industrias más que necesitan gas. Yo quería aprovechar este medio para que empiecen a acercarse a Refinor acá en Tucumán y traten de cerrar contratos para abastecerse de gas en este próximo invierno”.

Asimismo, reiteró el carácter estratégico de las gestiones impulsadas por la Provincia: “El Gobierno de Tucumán obtuvo por parte de YPF Refinor un volumen importante de gas para las industrias tucumanas, así que tienen que acercarse y cerrar los convenios efectivos. Ya algunos ingenios están contratando el suministro”.

Contexto energético y situación regional

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El titular de Economía y Producción también explicó el escenario nacional e internacional que afecta el abastecimiento energético, marcado por la reducción de importaciones y el aumento de precios.

Sobre ese punto, indicó: “Años anteriores se importaba GNL, se lo regasificaba y se lo mandaba por los gasoductos. El problema es que el Gobierno nacional no compró tantos barcos y, por otro lado, el precio vuela porque el conflicto en Medio Oriente hizo que el gas sea carísimo hoy en el mundo”.

Además, agregó que persisten inconvenientes de infraestructura vinculados al Gasoducto Norte: “Lamentablemente no se terminó la reversión del Gasoducto Norte en San Jerónimo, en el sur de Santa Fe, que nos permitiría tener gas de Vaca Muerta a un precio más accesible”.

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Gestión para sostener la producción

El ministro consideró que el acuerdo alcanzado brinda previsibilidad a las industrias tucumanas en plena etapa de zafra y destacó el trabajo articulado entre el sector público y privado.

Finalmente, concluyó: “En esta coyuntura y en estos tiempos donde las zafras empezaron, haber conseguido gas es un logro que a nosotros nos pone tranquilos y contentos porque hemos cumplido nuestra parte de gestionar para el sector privado todo lo que podamos y que esté a nuestro alcance”.

Fuente Comunicación Tucumán