Habilitan una unidad especial para adultos mayores alojados en comisarías La Unidad 4 del Servicio Penitenciario, ubicada en la localidad de Lastenia, fue reacondicionada para alojar a personas privadas de la libertad mayores de 65 años. El nuevo espacio tiene capacidad para 60 internos y busca brindar condiciones más adecuadas para este grupo etario que se encontraba alojado en comisarías comunes.

Se realizó el traslado de los primeros 10 reclusos, en el marco de un operativo especial de seguridad. La unidad había funcionado anteriormente como centro de detención para mujeres y fue completamente remodelada para su nuevo uso.

La inspección del lugar estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, junto al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Sebastián Tula Rizo, y las autoridades del Servicio Penitenciario de Tucumán. “Hoy se pone en marcha la reutilización de esta Unidad que antes fue para mujeres y ahora será destinada a adultos mayores de 65 años. El edificio fue reformado y adaptado para este nuevo perfil de internos”, destacó Agüero Gamboa.

Atención médica, régimen estricto y reinserción

El subsecretario Tula Rizo explicó que el traslado se realizará de forma progresiva hasta completar la capacidad de la unidad. El espacio cuenta con tres pabellones de 20 personas cada uno, y dispone de atención médica, servicios sociales, patio de recreo, comedor y un área educativa. “Este nuevo espacio está pensado para brindar un tratamiento acorde a la edad y a las patologías que puedan presentar. Aunque se adapte a sus necesidades, se mantendrá un régimen cerrado y estricto”, aclaró el funcionario.

La iniciativa se lleva adelante en coordinación con los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, con el objetivo de mejorar las condiciones de detención y favorecer la reinserción social de los internos al cumplir su condena.

Finalmente, el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros, señaló que la capacidad actual es de 60 personas, pero podría ampliarse con futuras obras. “Este proyecto refleja el compromiso del Gobierno con una política penitenciaria más humana, especialmente para quienes atraviesan esta etapa de la vida”, concluyó.