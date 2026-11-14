Habilitaron el tránsito en la ruta 307 luego del desprendimiento de piedras El paso de los vehículos fue restablecido luego de las tareas de despeje realizadas por personal y maquinaria de Vialidad Provincial.

El tránsito por la Ruta Provincial 307, uno de los principales accesos a Tafí del Valle, fue restablecido luego de las tareas de despeje realizadas por personal y maquinaria de Vialidad Provincial, tras la caída de material sobre la calzada durante la madrugada de este sábado.

La Municipalidad de Tafí del Valle confirmó que el paso ya se encuentra habilitado para todo tipo de circulación, luego del corte preventivo que había generado complicaciones para quienes se dirigían hacia los Valles Calchaquíes.

Pese a la reapertura, las autoridades solicitaron a vecinos y turistas transitar con precaución por el sector. Advirtieron que todavía podrían quedar restos de material sobre la ruta y que los equipos viales continúan trabajando en la zona.

Además, señalaron que el suelo podría encontrarse inestable como consecuencia de las condiciones registradas durante la tormenta.

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Por este motivo, recomendaron respetar la señalización, circular a velocidad reducida y seguir las indicaciones del personal que permanece en el lugar.

Fuente La Gaceta

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