Continúa el alerta amarilla por tormentas en Tucumán El sistema de tormentas se desplazó hacia el norte durante la mañana. Famaillá registró 70 milímetros de lluvia hasta las 9, mientras que Defensa Civil advirtió sobre posibles tormentas fuertes en Leales.

Tucumán mantiene la alerta amarilla por tormentas durante este sábado, comunicaron desde Defensa Civil, de acuerdo con las mediciones aportadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La provincia había ingresado en alerta naranja a las 6, pero el nivel de advertencia descendió durante la mañana, cuando el sistema de tormentas se desplazó hacia el norte.

El SMN advierte sobre lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. También prevé abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

Los valores de precipitación acumulada previstos oscilan entre 15 y 40 milímetros, aunque pueden superarse de manera puntual.

Famaillá registró 70 milímetros

Los registros pluviométricos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) muestran precipitaciones dentro de los valores generales esperados para una alerta amarilla. Sin embargo, Famaillá alcanzó los 70 milímetros acumulados hasta las 9 de este sábado.

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Las tormentas provocaron caída de postes, cortes y anegamientos

Desde Defensa Civil informaron que el sistema convectivo ingresó durante la madrugada del sábado. Las tormentas eléctricas y las ráfagas de viento provocaron la caída de postes y tendidos eléctricos en distintos puntos de la provincia.

El organismo indicó que las precipitaciones oscilaron en torno a los 40 milímetros previstos para la alerta amarilla. Sin embargo, las lluvias saturaron rápidamente algunos caminos vecinales y dificultaron la circulación.

Una de las situaciones más complicadas se registró en la zona montañosa de la ruta provincial 307, a la altura de El Aluvión. La Dirección Provincial de Vialidad y Transporte (DPVT) comenzó a trabajar en el sector desde las 5.30 por un corte de la ruta.

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Defensa Civil informó que no recibió reportes de evacuaciones. No obstante, registró cinco familias afectadas por anegamientos temporarios en Alderetes.

También se reportaron incidentes vinculados con instalaciones eléctricas. En Aguilares, la caída de un poste arrastró cables y provocó un incendio. En San Miguel de Tucumán se detectaron cables colgando sobre una acera y otro caso en un semáforo. Además, se informó la caída de un poste de madera con cables eléctricos.

Defensa Civil emitió una vigilancia especial para Leales

En su última actualización, Defensa Civil difundió una vigilancia por tormentas fuertes para el sector sudeste del departamento Leales, vigente este sábado entre las 12.08 y las 21.

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El organismo advirtió que pueden desarrollarse tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Para ese sector se esperan acumulados de entre 30 y 70 milímetros, que podrían superarse puntualmente.

El aviso también comprende a Capital, Famaillá, Yerba Buena, Simoca, Cruz Alta, Trancas, Burruyacú, Graneros, La Cocha y distintos sectores de Leales, Río Chico, Lules, Monteros, Tafí Viejo, Chicligasta y Juan Bautista Alberdi. Para estas zonas, Defensa Civil prevé acumulados de entre 15 y 40 milímetros.

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En Tafí del Valle se establecieron avisos diferenciados para distintos sectores del departamento, con vigencia entre las 15 y las 21.

Las recomendaciones de Defensa Civil

Ante estas condiciones, Defensa Civil recomienda evitar salir durante las tormentas y no sacar la basura. También solicita mantener limpios los desagües y sumideros.

Además, aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a las viviendas. También pide cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio en edificios, casas o vehículos cerrados si las tormentas sorprenden a las personas al aire libre.

Fuente Comunicación Tucumán