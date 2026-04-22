Habló la directora de un colegio tras la amenaza de tiroteo: “Los niños replican lo que ven” La directora del Colegio Salesiano Belgrano dio detalles sobre la amenaza escrita en el baño de niñas. Se activó el protocolo y los estudiantes fueron retirados. "Una maestra revisó y una niña salió y dijo 'mire, mire lo que está escrito acá'", relató.

La seguidilla de amenazas que azota a las instituciones educativas de Tucumán sumó un nuevo capítulo en el Colegio Salesiano Belgrano, ubicado en calle Chacabuco. Tras el hallazgo de un escrito intimidatorio en el baño de niñas del nivel primario, las autoridades activaron los protocolos correspondientes y este miércoles se implementó una jornada de reflexión.

“Mañana un tiroteo”: la amenaza en el baño

Natalia Lombardi, directora de la institución, relató cómo se desencadenaron los hechos el día de ayer, coincidiendo con el horario de salida de los alumnos. “Ocurrió al mediodía, ya cuando los niños estaban retirándose”, explicó. Como es habitual, una docente realizaba la revisión de los baños al finalizar la jornada. En ese momento, una alumna salió de uno de los baños y alertó a la maestra sobre un escrito en la pared.

“Era una leyenda pequeñita diciendo lo que se informó a todos los padres: ‘mañana un tiroteo’. Estaba escrito en el margen detrás de una puerta, nada más, pequeño”, detalló Lombardi. De forma inmediata, la docente le comunicó la situación a la directora, quien procedió a activar el protocolo de seguridad.

Protocolo y retiro de alumnos

“Se activó el protocolo inmediatamente. Siempre tenemos el guardia, el oficial que está apostado en la puerta, y se le informó a él. Él informó al 911 y se tomaron las medidas correspondientes”, aseguró la directora. También se dio aviso a los organismos pertinentes.

Dado que el incidente ocurrió durante el horario de salida, la evacuación se desarrolló con normalidad. “Los niños se retiraron con total normalidad junto a sus familias y se avisó a los padres”, indicó Lombardi, agregando que los estudiantes se formaron en el patio y fueron retirados por sus tutores de manera ordenada.

Jornada de reflexión: “Replican lo que ven”

Frente a la escalada de este tipo de episodios en diferentes escuelas, la directora expresó su preocupación por el impacto en los niños. “Es lamentable porque, más en esta situación siendo niños, sabemos que ellos replican todo lo que ven”, reflexionó.

Ante esta realidad, el colegio organizó para hoy una jornada de reflexión con todos los docentes. El objetivo es abordar la temática con los alumnos y ayudarlos a comprender la gravedad de estas acciones. “Hoy desde la entrada ya, anoche, ayer se organizó con todos los docentes todo una, que lo venimos haciendo, pero una jornada más específica de reflexión para enseñarles a ellos qué es lo que es una broma, hasta dónde deja de ser broma y cuáles son las consecuencias que estas cosas traen”, concluyó Lombardi.