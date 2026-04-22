Quedó detenido el estudiante que amenazó de muerte a un profesor “Si pierdo el parcial, el docente pierde la vida” había posteado el universitario junto a una fotografía que mostraba un arma en el interior de una mochila.

Un estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán fue detenido en las últimas horas tras amenazar de muerte a un profesor en un posteo junto a una foto en la red social Instagram. La fotografía mostraba un arma de fuego en el interior de una mochila con el siguiente mensaje: “Si pierdo el parcial, el docente pierde la vida”.

Fue el 9 de abril, día en el que se hizo la publicación en esa red social. Ese día, José Néstor Correa, director general administrativo de la facultad, se presentó ante la Policía para denunciar que la decana, Silvia López de Martín, recibió por WhatsApp la captura de pantalla de una historia que había publicado Marcelo Trejo. El mensaje había sido detectado por una estudiante que le contó a la docente lo que estaba ocurriendo, quien a su vez informó de la situación a las autoridades.

Los directivos de Psicología revisaron los archivos y constataron que el sospechoso había desaprobado un examen con nota dos el 27 de marzo. Ante esta situación, se decidió denunciar el caso ante la Policía. No revelaron la identidad de la destinataria del ataque por cuestiones de seguridad. “Existe un temor cierto de que esta persona tome represalias”, sostuvieron en la presentación que realizaron.

Investigación

Personal de Delitos Telemáticos, al mando de los comisarios Juana Estequiño, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, realizó lo que se conoce como “ciberpatrullaje”, es decir, búsqueda de pruebas en redes sociales para encontrar evidencias que ayuden a esclarecer el hecho. Los pesquisas identificaron a Trejo como el supuesto autor de la amenaza, por lo que presentaron las evidencias que habían encontrado en la tarea desarrollada.

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El fiscal Mariano Fernández, al analizar el expediente, solicitó que se hiciera un allanamiento en la casa del sospechoso, ubicada en el barrio Oeste II. El representante del Ministerio Público fundamentó el pedido al considerar que existían riesgos de que Trejo se escapara o eliminara el dispositivo móvil que habría utilizado para cometer este ilícito. El juez Lucas Taboada aceptó el pedido.

Ayer por la tarde, los efectivos de la ex Brigada se presentaron en el domicilio del sospechoso. Trejo fue aprehendido y en el lugar se secuestraron dispositivos. En principio, según la información que trascendió, no encontraron ninguna arma de fuego. Hoy se realizará una audiencia para acusar formalmente al universitario. Aunque aún no se sabe qué delito se le imputará, es probable que se pida la prisión preventiva en su contra.

Fuente Comunicación Tucumán