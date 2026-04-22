Avanzan los trabajos en un edificio con riesgo de colapso en Mendoza al 200 El corte total de circulación se mantiene mientras el Municipio supervisa el cumplimiento del trabajo de apuntalamiento interno y externo que corresponde ejecutar a los dueños del inmueble, además de realizar estudios estructurales para definir el futuro de la edificación.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa con el operativo preventivo en el edificio ubicado en Mendoza 281, entre Virgen de la Merced y Monteagudo, que presenta riesgo de derrumbe debido a grietas y daños estructurales. La intervención municipal se inició tras denuncias por desprendimientos de mampostería y tiene como objetivo resguardar la seguridad de peatones y conductores.

Desde el 7 de abril la cuadra permanece con corte total del tránsito vehicular y peatonal, mientras se implementan medidas de seguridad y se realizan evaluaciones técnicas para determinar el estado del inmueble.

La directora de Catastro y Edificación del Municipio, Nora Belloni, recordó que la problemática del edificio no es reciente. “Esto viene como antecedente desde julio de 2025, cuando realizamos la primera visita por una denuncia sobre el estado de la construcción”, indicó. En aquella oportunidad se notificó a los propietarios para que realizaran trabajos de mantenimiento, pero al no haber respuesta se aplicó una multa.

El deterioro se agravó recientemente cuando se desprendieron revoques y parte de la estructura de soporte de un balcón, lo que motivó una nueva intervención municipal. “Volvimos a intervenir y encontramos que la situación edilicia ha empeorado porque es un edificio que no tiene mantenimiento desde hace mucho tiempo y está totalmente expuesto a la acción del clima y la humedad”, señaló la funcionaria.

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Problemas estructurales

Según explicó Belloni, el análisis preliminar detectó un asentamiento en la parte central de la fachada, que estaría vinculado a filtraciones de agua y al estado de los desagües pluviales.

“Si uno observa el edificio, se ven grietas a 45 grados que, al proyectarlas, conducen todas hacia el centro de la estructura, donde se produjo el hundimiento. Allí es donde se encuentra el problema estructural”, detalló.

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La funcionaria agregó que la situación también se vio agravada por la demolición de una propiedad lindera, lo que habría afectado la estabilidad de la medianera y favorecido la aparición de humedad.

Mientras se realizan estudios estructurales más profundos, el Municipio exigió a los propietarios la implementación de medidas preventivas para evitar nuevos desprendimientos.

Entre ellas se encuentran la colocación de una pasarela peatonal, apuntalamientos en balcones y estructuras internas, y el vallado de la zona. “Catastro exigió la colocación de medidas de seguridad como la pasarela peatonal, el calce del balcón y el apuntalamiento de sectores interiores del edificio”, explicó Belloni.

En los próximos días, inspectores municipales volverán a ingresar al inmueble para verificar que los refuerzos estructurales sean suficientes. “Ahora vamos a pedir autorización para que ingrese el inspector de Catastro y verifique si el apuntalamiento es suficiente o si es necesario agregar más refuerzos para garantizar la seguridad”, agregó.

Posible recuperación del edificio

La directora de Catastro informó que los propietarios se presentaron ante el Municipio y manifestaron su intención de analizar la recuperación del inmueble, siempre que los estudios estructurales lo permitan. “Ellos son los responsables por el estado de la edificación y por su recuperación; el municipio lo que hace es ejercer el control y la prevención ante situaciones de riesgo”, aclaró la funcionaria.

Según indicó, ya se presentó un estudio técnico preliminar que será evaluado por profesionales estructuralistas y cuyos resultados podrían conocerse en aproximadamente 45 días.

Además, los propietarios manifestaron que existe interés en recuperar el edificio para destinarlo a actividades culturales o educativas, una posibilidad que dependerá de la viabilidad técnica de la restauración.

Posible reapertura de la circulación

Mientras avanzan las tareas de seguridad, el municipio evalúa habilitar progresivamente la circulación en la zona. “Estamos trabajando para que, posiblemente hacia el fin de semana, el tránsito peatonal pueda circular por la acera de enfrente, con el correspondiente vallado de seguridad”, explicó Belloni.

En una segunda etapa, si los trabajos avanzan sin inconvenientes, también podría habilitarse media calzada para el tránsito vehicular. “Si todo va bien y los trabajos continúan según lo previsto, esperamos que la próxima semana podamos empezar a habilitar nuevamente la circulación vehicular en la zona”, concluyó la funcionaria.

El operativo cuenta con la participación articulada de personal de Defensa Civil, el área de Seguridad Ciudadana y Catastro municipal, que continúan monitoreando el estado del inmueble para prevenir cualquier riesgo en la vía pública.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán