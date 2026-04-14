Habló la mujer que sufrió quemaduras con agua hirviendo en el rostro Dictaron prohibición de acercamiento tras la agresión a la hermana de un conocido influencer tucumano.

María Teresa Miranda, hermana del conocido influencer tucumano, Jorgito Barrionuevo, habló en exclusiva con Vivo Mediodía sobre lo sucedido el fin de semana en un partido de hockey infantil.

La mujer expresó que Florencia Ortiz, ex novia de su actual pareja, junto con su hermana, Carolina Ortiz, y la madre de ambas, Elena Soria, la agredieron físicamente.

De acuerdo a la denuncia realizada por María Teresa Miranda y su novio Lucas Pontoni, las mujeres además de agredirla, también le habrían arrojado agua hirviendo en el rostro, provocándole quemaduras que requirieron atención médica.

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Luego de este hecho, la Justicia decidió emitir una prohibición de acercamiento entre las partes.

El abogado Patricio Fresia, representante legal de Miranda, anticipó que solicitarán la posibilidad de pedir la detención de las tres mujeres que participaron en el ataque.