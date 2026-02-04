Hallan el cuerpo sin vida de un hombre a metros del cauce del Río Salí El cadáver fue encontrado este miércoles 4 de febrero por la mañana en la zona de Los Vázquez. La víctima aún no pudo ser identificada debido al estado del cuerpo y la autopsia se realizará mañana.

El Ministerio Fiscal investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre ocurrido durante la mañana de este miércoles 4 de febrero en un sector ubicado a metros del cauce del Río Salí, en la zona conocida como Los Vázquez, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

Según informaron fuentes oficiales, el cadáver fue descubierto por carreros que circulaban por el lugar, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades policiales. Al llegar al sitio, el personal de la Comisaría Cuarta constató la presencia del cuerpo, aunque hasta el momento no fue posible establecer su identidad debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba.

En el lugar trabaja el funcionario Ramón Soria, perteneciente a la Unidad Fiscal de Homicidios I, junto a personal de la UFI bajo la conducción del fiscal Pedro Gallo. También intervienen peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y personal policial lacustre, quienes colaboran con tareas de rastrillaje y pericias en el área.

Desde la Fiscalía indicaron que, tras completar las diligencias correspondientes en la escena, el cuerpo será trasladado a la morgue judicial, donde este jueves se realizará la autopsia. El procedimiento será fundamental para determinar las causas del fallecimiento y avanzar con la investigación del caso.

