Las tradicionales ferias de gastronómicos, artesanos y emprendedores organizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán tendrán cuatro días consecutivos de actividad en distintos paseos públicos de la ciudad.
El cronograma es el siguiente:
Parque El Provincial
- Feria de Artesanos: jueves 5 y viernes 6 de febrero, de 19 a 00 h, en avenida Roca y Chacabuco.
- Feria Gourmet: jueves 5 y viernes 6 de febrero, de 19 a 00 h, en avenida Roca y 9 de Julio.
- Paseo Gastronómico: sábado 7, de 19 a 01 h; y domingo 8, de 19 a 00 h, en avenida Roca y 9 de Julio.
- Feria de Emprendedores: sábado 7 y domingo 8 de febrero, de 19 a 00 h, en avenida Roca y Chacabuco.
Parque Avellaneda
- Paseo Gastronómico: jueves 5 y viernes 6 de febrero, de 19 a 00 h, sobre calle Asunción.
- Feria de Emprendedores: jueves 5 y viernes 6 de febrero, de 19 a 00 h, en avenida Mate de Luna y caminería central.
- Feria de Artesanos: sábado 7 y domingo 8 de febrero, de 19 a 00 h, en avenida Mate de Luna y caminería central.
- Feria Gourmet: sábado 7, de 19 a 01 h; y domingo 8, de 19 a 00 h, sobre calle Asunción.
Parque 9 de Julio
- Feria Quinto Centenario: sábado 7 y domingo 8 de febrero, de 19 a 00 h, sobre avenida Soldati al 300.
Barrio Manantial Sur
- Feria Manantial Sur 2500 viviendas: sábado 7 y domingo 8 de febrero, de 18 a 23 h, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
Las ferias se suspenden en caso de lluvia y alertas meteorológicas.
