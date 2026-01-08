Lanzan el “Plan de Verano 2026” para proteger a los visitantes en Aguas Chiquitas La Secretaría de Producción estableció nuevas pautas de seguridad para el acceso a la reserva del Parque Provincial El Cadillal: el ascenso a la cascada será exclusivo con guías autorizados, mientras que se habilitó un sendero de baja dificultad para el público general.

La Secretaría de Producción, a través de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos y la Subdirección de Áreas Naturales Protegidas, informa el lanzamiento del “Plan de Verano 2026 – Aguas Chiquitas”, en el marco del plan de conservación del Área de Reserva, la cual forma parte del Parque Provincial El Cadillal.

Dicho Plan consiste en un trabajo articulado desde el año 2023, entre la Subdirección de Áreas Naturales Protegidas de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, en conjunto con el Ente Autárquico Tucumán Turismo, la División de Delitos Rurales y Ambientales y la Asociación de Prestadores de Turismo Activo de Tucumán (APTAT).

El objetivo del mismo radica en reforzar la seguridad de los visitantes, especialmente ante la notable complejidad técnica que caracteriza el acceso a la Cascada de Aguas Chiquitas. En este sentido, se han dispuesto una serie de medidas a tener en cuenta al organizar paseos o excursiones en la Reserva, con el fin de resguardar la seguridad de los visitantes:

• El acceso a la Cascada Aguas Chiquitas, de dificultad alta, se encuentra restringido para el público en general. Solo está permitido para visitantes que ingresen acompañados por Prestadores y/o Guías de Turismo Activo registrados, conforme a lo establecido en la Ley N° 9142, y que cuenten con el equipamiento de seguridad correspondiente.

• El ingreso a la Reserva Aguas Chiquitas se encuentra habilitado para el público en general, sin necesidad de guía, ofreciendo a los visitantes un recorrido alternativo de baja dificultad, de aproximadamente 1,5 km por el camino principal, hasta llegar al Río Aguas Chiquitas, donde se podrá disfrutar del paisaje característico de las Yungas tucumanas.

• El horario de ingreso a la Reserva será de 8:00 a 13:00 horas, sin excepción.

Asimismo, se recuerda a los visitantes la importancia de hacer un uso responsable de la Reserva, retirando consigo todos los residuos generados durante la visita, a fin de conservar la limpieza y el equilibrio natural del Área protegida.

Para consultar el listado de prestadores autorizados para acceder a la Cascada Aguas Chiquitas, se deberá escanear el código QR consignado en el material gráfico de difusión:

Fuente: Comunicación Tucumán