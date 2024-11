Hoy el Ejecutivo provincial se reúne con los gremios de la salud para tratar salarios y condiciones laborales Hoy el Ejecutivo provincial recibe a los gremios de la sanidad nucleados en ATSA, SUMAR, SITAS, entre otros.

En el marco de las últimas negociaciones paritarias del año, los gremios vinculados al sector salud, encabezados por SITAS, se preparan para una reunión clave con el gobierno provincial. La cita se produce luego de cinco encuentros previos entre funcionarios y diversos sectores gremiales, que iniciaron con docentes y empleados estatales.

En diálogo con VIVO AM desde el Hospital de Niños, el doctor Julián Nassif, secretario general de SITAS, expuso la gravedad de la situación que atraviesa el sistema público de salud en Tucumán. “El aumento en la cantidad de pacientes no se corresponde con el personal disponible. Esto se agrava porque muchos profesionales han optado por el retiro voluntario, y los jóvenes egresados no encuentran atractivo trabajar en el sistema público debido a los bajos salarios”, explicó Nassif.

Demandas centrales

Entre los puntos principales del reclamo, SITAS señala el incumplimiento de la Ley de Carrera Sanitaria, aprobada en julio de 2023. Según el gremio, el gobierno provincial adeuda el 70% de los pagos establecidos en dicha norma, lo que mantiene los sueldos básicos muy por debajo de lo estipulado. “El deterioro salarial en el último año ha sido del 50%, y esto ocurre en un contexto donde una enfermera percibe un ingreso inicial de apenas 740.000 pesos, un monto insuficiente frente al costo de vida actual”, agregó Nassif.

Además de la cuestión salarial, el gremio denuncia precariedad laboral, falta de personal en las guardias y centros de atención primaria, y un aumento significativo en la demanda de los servicios hospitalarios. Según los dirigentes, esta crisis impacta tanto en las consultas ambulatorias como en las áreas de internación, donde las camas resultan insuficientes para la cantidad de pacientes.

Expectativas para la reunión

SITAS asegura que llevará a la mesa de negociación no sólo el reclamo por los aumentos salariales pendientes, sino también la necesidad de implementar medidas urgentes para fortalecer el sistema de salud. “Esperamos una respuesta acorde de parte del gobierno. No podemos seguir sosteniendo esta situación sin salarios dignos y sin el cumplimiento de lo que establece la ley”, afirmó Nassif.