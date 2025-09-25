Hoy se trata la licencia de Jaldo en la Legislatura En una movida estratégica de cara a las próximas elecciones nacionales, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, solicitó una licencia de 30 días para dedicarse de lleno a su campaña. El pedido será tratado por la Legislatura en una Sesión Especial Ordinaria este jueves a las 8 de la mañana.

La solicitud, presentada por legisladores de distintos bloques, busca dar “mayor libertad y transparencia” al proceso, según explicó el actual vicegobernador, Miguel Acevedo. En caso de ser aprobada, Acevedo asumirá la conducción del Poder Ejecutivo, mientras que el legislador Sergio Mansilla quedará a cargo de la Legislatura.

Desde el gobierno provincial aseguran que la gestión no se verá afectada. “Se trata de una transición de 30 días”, afirmó Acevedo, subrayando que el objetivo es garantizar la continuidad institucional y evitar que las actividades de campaña entorpezcan el funcionamiento del gobierno.