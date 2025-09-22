La Legislatura Sesionará el Jueves por la Licencia del Gobernador Jaldo La Legislatura de Tucumán se reunirá este jueves a las 8 de la mañana en una Sesión Especial Ordinaria para tratar la solicitud de licencia del gobernador Osvaldo Francisco Jaldo. La convocatoria surge de una nota firmada por legisladores de distintos bloques, que busca dar curso al pedido del mandatario de ausentarse por 30 días, según lo estipulado en la Constitución de Tucumán.

El vicegobernador Miguel Acevedo será quien asuma la gestión durante este período. Según explicó, la decisión de Jaldo es voluntaria y tiene como objetivo permitirle hacer campaña de manera más transparente y sin que su rol como gobernador influya en el proceso.

“Él tomó la decisión de apartarse de su cargo para hacer la campaña de modo más libre y tranquilo de cara a la sociedad”, señaló Acevedo.

El vicegobernador aseguró que, aunque la licencia no era obligatoria para una elección nacional, es un gesto de transparencia que busca garantizar que no habrá injerencia desde el Poder Ejecutivo durante el período de campaña.

Finalmente, Acevedo destacó que las actividades del gobierno provincial seguirán su curso normal. “La gestión no va a parar. El gran desafío en años electorales es no bajar la gestión, y en eso estamos comprometidos”, afirmó. Durante estos 30 días, él estará a cargo del Poder Ejecutivo, mientras que el legislador Sergio Mansilla ocupará la presidencia de la Legislatura, con el fin de asegurar la continuidad institucional y seguir trabajando por el bienestar de los tucumanos.