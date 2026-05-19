El Ministerio de Educación publicó un comunicado sobre el acuerdo con alumnos de la Escuela Normal Ante la situación de público conocimiento en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”, el Ministerio de Educación de la Provincia informa que la ministra, Susana Montaldo, junto con los miembros del Gabinete Educativo, mantuvieron una reunión en el establecimiento.

El encuentro se llevó a cabo con las autoridades directivas y representantes del Centro de Estudiantes con el objetivo de escuchar, analizar y dar respuesta a sus inquietudes. Asimismo, la ministra mantuvo una conversación directa con los alumnos que se encontraban en el acceso a la institución.

Puntos principales abordados y acuerdos alcanzados

Reconversión pedagógica institucional: la ministra de Educación explicó que, por normativa federal vigente desde el año 2014, todas las instituciones educativas del país debían iniciar un proceso de reconversión para garantizar la validez nacional de sus títulos. Desde entonces, la provincia ha gestionado sucesivas prórrogas excepcionales. Sin embargo, la Secretaría de Educación de la Nación notificó en 2025 que no se otorgarán nuevos plazos, estableciendo el año 2027 como fecha límite definitiva para concluir el proceso. Actualmente, solo 10 establecimientos en la provincia, entre ellos, la Escuela Normal Juan B. Alberdi, restan cumplir con esta exigencia nacional. Las autoridades asumieron el compromiso de que dicha reconversión se realizará de manera participativa, integrando activamente al equipo directivo, al cuerpo docente y al Centro de Estudiantes, con el fin de respetar la identidad y las especificidades pedagógicas de la escuela.

Reposición de mobiliario escolar: se acordó que, en el transcurso de esta semana, se realizará un relevamiento integral del mobiliario que requiere sustitución para iniciar de inmediato los trámites administrativos de compra. Se aclaró que el equipamiento disponible al inicio del ciclo lectivo debió ser priorizado y redirigido a las escuelas de La Madrid y otras localidades gravemente afectadas por las recientes inundaciones.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo indicó que la Provincia evaluará soluciones para la Escuela Normal

Cobertura de vacantes: los procesos correspondientes ya se encuentran en curso de ejecución y siguen los canales administrativos y normativos pertinentes bajo la intervención de la Junta de Clasificación Docente.

El Ministerio de Educación ratifica su política de puertas abiertas y reitera que el diálogo constructivo con los equipos directivos y las comunidades escolares es la única vía legítima para resolver las necesidades edilicias y pedagógicas. Las medidas de fuerza obstructivas alteran el derecho a la educación y dificultan la búsqueda de soluciones consensuadas.

Fuente Comunicación Tucumán