Impulsarán proyectos para que las comunas adquieran facultades de contralor Acevedo y Monteros recibieron a legisladores del PJ del Oeste tucumano. Durante el encuentro dialogaron sobre la posibilidad de que se impulsen anteproyectos y proyectos legislativos a fin de ampliar facultades a las comunas para que puedan realizar controles legítimos de tránsito, bromatológicos y de saneamiento ambiental. El ministro del Interior analizó también cuestiones políticas.

Esta mañana, el vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo; junto al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; y el diputado nacional, Agustín Fernández, mantuvo una reunión de trabajo junto a los legisladores peronistas que representan a la sección Oeste y funcionarios del Poder Ejecutivo.

En el salón comedor de la Casa de Gobierno estuvieron presentes los legisladores: ⁠Roque Tobías Álvarez, ⁠Carlos Najar, ⁠Carlos Fúnez, ⁠Leopoldo Rodríguez, Francisco “⁠Pancho” Serra, ⁠Carlos Gallia, ⁠Alberto Olea, ⁠Sara Lazarte, ⁠Sandra Figueroa y Adriana Najar.

El ministro del Interior, Darío Monteros, explicó: “hemos tenido una segunda reunión institucional. Hoy ha tocado con los legisladoras de la sección electoral Oeste que corresponden a nuestro espacio político para abordar los mismos temas que abordamos ayer con los legisladores del este que es la interrelación que coordinamos y solicitamos que tengan con los intendentes, con los concejales, pero en especial con los delegados comunales”.

El ministro añadió: “trabajamos en borradores en el Ministerio del Interior y en la Legislatura para darles la potestad o la facultad que por ahí le hace falta a los delegados comunales, en las comunas donde tienen desarrollado un ejido y una infraestructura urbanística. En algunas comunas ya tenemos personas de tránsito pero que no tiene facultades de labrar un acta de infracción. Tenemos empresas que se han radicado en jurisdicciones comunales y hay que hacer un control preventivo, no tan solo en las autorizaciones de la fase edilicia, sino también para que tengan la potestad de controlar que el personal que tenga la relación directa con alimentos puedan tener carnet de sanidad, que tengan los certificados de desinfección. Toda esta prevención para cuidar a la población que es, en definitiva, la que consume o compra en los negocios”.

“Si bien es cierto los municipios lo tienen, por eso ejecutan y tienen la facultad de cobrar una multa, inclusive de secuestrar un vehículo que no está en condiciones, entre otras. Es una cuestión que no la tenemos en las comunas. Es cierto que hay organismos de la provincia que ven este tipo de situaciones pero también creemos que hoy las autoridades locales que son los que diariamente están en sus jurisdicciones lo pueden realizar”, dijo.

También sostuvo: “por eso estamos conversando con los legisladores porque seguramente se va a generar algún anteproyecto o proyecto. Invitamos a los legisladores de la oposición, si tienen algún anteproyecto en ese sentido para ir modernizando también en las comunas del interior estas situaciones”.

Con respecto a la situación ocurrida en el municipio de Lules donde hubo una fuga de amoníaco del sistema de refrigeración de en un empaque de frutillas, lo que motivó la intervención de distintos organismos provinciales y municipales, Monteros sostuvo que “todos los municipios tienen concejos deliberantes que son los que sancionan las ordenanzas casualmente para darle todas las facultades a los intendentes. Esto ha permitido que en el caso de Lules, el departamento ejecutivo municipal a la cabeza, a pesar de ser un día feriado, tome inmediata intervención con las áreas correspondientes del municipio y después con la provincia”.

Y ejemplificó que “esto le está haciendo falta hoy a las comunas. Así que estas reuniones obedecen a esta situación. Tenemos las instrucciones del gobernador y del vicegobernador para avanzar en ese sentido. Es por eso que también hoy hemos culminado una ronda con los legisladores de la sección electoral a Oeste, si bien es cierto pertenecen a nuestro espacio político pero esto está abierto para cualquier legislador que quiera trabajar en ese sentido”.

El legislador, Roque Tobías Álvarez, presidente del bloque Justicialista en la Legislatura, dijo: “vimos de qué manera desde la Legislatura concretamente se impulsan las leyes que sean necesarias a los efectos de que las comunas del interior de la provincia puedan tener un mejor poder de policía para casos concretos que tienen que ver fundamentalmente con la bromatología y con el tránsito. Tienen que ver con el poder de policía inclusive para llegar a poder sancionar a aquellos que infringen normas propias de convivencia o inclusive en la cuestión bromatológica. O cómo se presentan los alimentos para la venta al público”.

Con respecto a la sustitución del legislador José Orellana, quien presentó su renuncia a su banca en la Legislatura, Álvarez comentó que “hoy al mediodía tenemos la reunión de labor parlamentaria. Vamos a ver si la próxima sesión se da la incorporación o no de la legisladora –Patricia Lizárraga-. Para que nosotros podamos hacer eso, que sin duda lo vamos a hacer, tenemos que contar fehacientemente con el informe de la Junta Electoral que diga quién es la persona que corresponde al corrimiento en lista, reemplazar al legislador – José Orellana– que presentó su dimisión”.

El ministro Monteros, además, se refirió a la cuestión política en vías a las próximas elecciones: “tenemos un gobernador reconocido como uno de los mejores del país según las encuestas” y sostuvo: “No hay duda de que la gestión que se va llevando adelante tiene aceptación mayoritaria en la población. No hay duda que faltan muchas cosas por hacer”.

En referencia a la cuestión del Partido Justicialista, Monteros dijo: “en el plano de nuestro partido, tenemos algunas voces disidentes. Si nos retrotraemos a la organización del Partido Justicialista, hemos tenido un congreso provincial donde de 100 congresales hemos participado 94. Hemos tenido un consejo provincial de 20 consejeros provinciales, han estado 16, dos con ausencias, con justificación”.

Sostuvo que los dirigentes que manifiestan sus disidencias están invitados “a dialogar para que lleguemos a una unidad. Si no llegamos a un consenso pueden presentar una lista. Va estar abierto el partido y este Frente Electoral con el cual vamos a participar el 26 de octubre para que dirimamos ahí en la interna las ideas o los posicionamientos que puedan tener. Será el afiliado el que diga si está de acuerdo o no con los candidatos que pone el gobernador Osvaldo Jaldo para diputado o con los candidatos que puedan poner ellos”.

Con relación al Congreso Nacional del PJ, observó: “en función del resultado electoral que lamentablemente tuvimos en provincias que han sido intervenidas, sabemos que no nos ha ido bien. Creo que esto hizo hacer una reflexión desde el Consejo Nacional del Partido Justicialista que lo preside la doctora Cristina Fernández de Kirchner. No hay dudas de que la provincia de Tucumán, con los congresales nacionales, en pos de buscar la unidad que tanto necesitamos en el peronismo, nuestros congresales nacionales mayoritariamente han votado abalando esta decisión del Consejo Provincial de estas intervenciones. Ha manifestado el representante del Congreso del Bloque de Tucumán, el compañero Mario Leito que no estamos de acuerdo con esas intervenciones. Y a partir de eso tenemos que buscar la unidad. Tenemos que tener una alternativa del Partido Justicialista para que el pueblo argentino vea en el peronismo como salida para esta situación de crisis, para resolver este gran problema que tenemos los argentinos”.