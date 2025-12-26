Incendio en el centro de Lules: un globo de papel navideño desató graves daños materiales La ciudad de Lules atravesó momentos de extrema tensión durante la madrugada de Navidad a raíz de un importante incendio registrado en pleno casco céntrico. El siniestro se produjo alrededor de las 01:41 en una galería ubicada sobre calle Tucumán, donde funcionan locales comerciales y oficinas municipales. No se registraron personas heridas, aunque sí se constataron daños materiales de consideración.

Según el informe técnico del cuerpo de Bomberos, el foco ígneo se originó por la caída de un globo aerostático de papel con motivos navideños, que habría tomado contacto con una zona del complejo donde se acumulaban residuos. Las llamas se propagaron rápidamente, poniendo en riesgo la estructura del edificio y documentación administrativa del municipio.

El operativo de emergencia se extendió por casi dos horas y finalizó cerca de las 03:41, tras un intenso trabajo de sofocación y enfriamiento que permitió evitar consecuencias mayores. En el lugar intervino la dotación del Móvil 3, integrada por la chofer Sonia Venegas y los bomberos Cristina Fernández, Marco Cortez y Alfredo Cortez, con apoyo en apresto de la bombera Milagros Chávez.

Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, no hubo víctimas ni lesionados. Sin embargo, las autoridades municipales confirmaron que los daños en comercios y dependencias públicas fueron significativos y se encuentran en etapa de evaluación.

El hecho generó una fuerte reacción de la intendenta de Lules, Marta Albarracín, quien expresó su preocupación y enojo a través de un comunicado oficial. “Basta. Basta de pirotecnia. Siguen arrojando pirotecnia como si nada, como si no entendieran el daño que causan”, manifestó la jefa municipal, al tiempo que advirtió sobre los riesgos que este tipo de prácticas representan para la comunidad, especialmente para niños, adultos mayores y animales.

En tanto, la zona afectada permanece bajo resguardo para la realización de los peritajes finales. Desde el municipio analizan además el impacto que los daños ocasionados podrían tener en la atención al público durante los próximos días. El episodio volvió a encender la alarma en la comunidad luleña sobre los peligros del uso de globos de papel y pirotecnia en zonas urbanas densamente pobladas.