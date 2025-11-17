Con el fuego controlado, empiezan las pericias para determinar el origen del incendio en Ezeiza Algunos focos siguen activos en el Polígono Industrial Spegazzini, pero las autoridades informaron que van a esperar a que se apaguen solos. Los especialistas ya pueden entrar para avanzar con la investigación.

Este lunes comienzan las pericias para determinar las causas de la explosión y el incendio en el Polígono Industrial Spegazzini en Ezeiza, en la noche del viernes pasado. Algunos focos ígneos siguen activos, aunque las autoridades informaron que están controlados y van a esperar que se apaguen solos.

La causa se encuentra bajo la investigación de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, quien ordenó que las pericias judiciales se realicen este lunes por la mañana al destacar que ya no hay riesgo en la zona, según información de Infobae.

Una imagen impactante del incendio en el Polígono Industrial Spegazzini. (Foto: EFE)

En las últimas horas, las aseguradoras de las diversas fábricas se hicieron presentes para constatar el daño sufrido. Se estiman pérdidas millonarias con unas 21 empresas afectadas.

La idea es saber si el incendio se desató de manera intencional o si se trató de un desperfecto, para dar así curso a una causa penal.

Se estima que el foco inicial fue en la empresa Logischem, lo que provocó que los daños alcancen a otras industrias del lugar como, por ejemplo, Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicó en un parte oficial que la explosión dejó 24 personas heridas, entre las cuales se encuentran una mujer embarazada intoxicada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto.

