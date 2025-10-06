Infancias trans y socialización: “Las identidades se construyen y se autoperciben” La Dra. Fabiana Reina, especialista en ginecología infantojuvenil, habló con El Ocho TV sobre la importancia del reconocimiento y acompañamiento de las infancias trans, en el marco del 1° Encuentro Global de Infancias Trans: Desafíos y Posibilidades, que se realizará en Tucumán.

El próximo 18 de octubre, Tucumán será sede del 1° Encuentro Global de Infancias Trans, un evento gratuito que se llevará a cabo en el Hotel Catalinas Park, de 8:30 a 19:00 horas, con la participación de referentes internacionales en salud, educación y diversidad.

Entre los disertantes se destacan Cristiane Grillo (Brasil), médica pediatra, endocrinóloga y psicoanalista reconocida por su trabajo con infancias trans; Aingeru Mayor (España), sexólogo con formación en la Escuela Sustraia de Bilbao y el Instituto de Sexología de Madrid; y Eve Silva (Chile), madre de Selenna —una adolescente trans de 16 años— y fundadora de la Fundación Selenna, pionera en el acompañamiento de familias con hijos e hijas trans.

“Hay identidades autopercibidas que no siempre coinciden con lo biológico”

En diálogo con El Ocho TV, la Dra. Fabiana Reina explicó que el concepto de persona trans suele asociarse erróneamente solo a los adultos. “Detrás de todo esto hay identidades autopercibidas que no siempre coinciden con lo biológico, con lo que se adjudica en función de los genitales al nacer”, señaló.

La especialista destacó que el género “implica dimensiones mucho más complejas que lo biológico, vinculadas al proceso de socialización de las personas”. Y agregó: “Una persona puede nacer con genitales femeninos, identificarse como niña y expresarse en función de los roles que la sociedad asocia a la femineidad. A eso se lo llama heteronormatividad”.

Reina subrayó que la diversidad de género “existe desde los orígenes de la humanidad” y que las personas trans pueden manifestar su identidad “en cualquier momento de la vida”, dependiendo del entorno y del acompañamiento que reciban. “En una escuela de 2.000 alumnos, es probable que haya entre dos y cuatro personas trans. La clave está en que se sientan acompañadas, comprendidas y libres de expresar quiénes son”, sostuvo.

Inscripciones abiertas

El Encuentro Global de Infancias Trans será presencial y con cupo limitado. La inscripción ya se encuentra abierta a través del sitio web infanciastrans.transformandofamilias.com.ar.

El evento busca generar un espacio de formación, intercambio y reflexión sobre los desafíos actuales en torno a la diversidad de género en la niñez y adolescencia, promoviendo la inclusión, el respeto y la escucha activa hacia las infancias trans.