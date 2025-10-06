El “Petiso David” se entregó a la Justicia Federal La policía lo buscaba luego de haber encontrado cinco kilos de marihuana durante un allanamiento en una de sus viviendas.

Después de mantenerse prófugo durante los últimos días, David Walter Lobo, más conocido como “Petiso David”, se entregó en los Tribunales Federales y ya fue trasladado a la División Antidrogas.

Lobo adelantó su decisión de entregarse a la Justicia luego de que el Gobierno provincial ofreciera $20 millones de recompensa a cambio de datos de su paradero.

El “Petiso David” es investigado por la tenencia de estupefacientes, presuntamente encontradas en uno de sus domicilios cuando fue allanado por la Policía, en el marco de la causa abierta por el tiroteo ocurrido el pasado 21 de septiembre en Tafí Viejo. Recordamos que por esta causa están detenidos Facundo Ale y “Chucky” Casanova.

Con información de La Gaceta