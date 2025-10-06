Elecciones del CAM: este lunes magistrados votan en dos sedes tras una semana de disputas judiciales La Justicia tucumana convalidó las elecciones del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y rechazó las recusaciones contra los miembros del consejo, garantizando la validez del proceso electoral y despejando las dudas sobre la imparcialidad de sus integrantes.

El proceso electoral para la elección de los nuevos representantes del estamento de magistrados ante el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) se realizará este lunes, luego de una semana marcada por impugnaciones, recusaciones y presentaciones judiciales. Las resoluciones adoptadas por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo permitieron mantener la votación en pie y disipar los cuestionamientos más fuertes al proceso, aunque dejaron expuesta una división interna en el ámbito judicial.

El conflicto comenzó con la impugnación de la Lista N.º 3, encabezada por Alberto Acosta y María Alejandra Balcázar, por parte de la Lista N.º 2, integrada por Daniel Marranzino y Carlos Saltor, quienes denunciaron una presentación fuera de término. A través de su apoderado, Raúl Robín Márquez, solicitaron la exclusión de la lista rival por considerar que existía un vicio de nulidad absoluta.

El Consejo Electoral Ad-Hoc, compuesto por los jueces Graciela Corai, Susana Cordisco y Luis José Cossio, desestimó la impugnación, lo que derivó en una recusación contra sus miembros. En medio del conflicto, la Lista N.º 1 (Gonzalo Ortega y Mariana Rivadeneira) renunció a participar, alegando falta de garantías y desigualdad, sobre todo por la ausencia inicial de una mesa de votación en el Fuero Penal.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por las juezas Ana María José Nazur y María Felicitas Masaguer, rechazó la recusación al considerar que las denuncias no se encuadraban en las causales de parcialidad previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. Además, la Cámara entendió que la situación se había subsanado al habilitarse una segunda sede para votar.

Tras esta resolución, el Consejo Electoral Ad-Hoc decidió habilitar una mesa adicional en el edificio del Fuero Penal (Av. Sarmiento 400), además de la ya prevista en el Palacio de Tribunales (Pasaje Vélez Sarsfield). La votación se desarrollará de 10 a 14 horas, con padrones diferenciados para magistrados penales y no penales.

En paralelo, la Lista N.º 2 promovió una acción de amparo electoral para suspender y reprogramar los comicios, además de pedir la nulidad de la Lista N.º 3. Sin embargo, la Cámara rechazó el planteo in limine, argumentando que no se había demostrado una afectación grave e irreparable de derechos, y que las cuestiones planteadas debían resolverse por vías ordinarias.

Con estas decisiones, la Cámara ratificó la continuidad del Consejo Electoral Ad-Hoc y avaló la realización de las elecciones en la fecha prevista, aunque instó a corregir los aspectos logísticos observados.

De esta forma, el proceso electoral continúa, reducido ahora a una competencia entre la Lista N.º 2 (Marranzino/Saltor) y la Lista N.º 3 (Acosta/Balcázar), tras la renuncia de la Lista N.º 1.

Claves del proceso electoral del CAM

Junta Electoral: Graciela Corai, Susana Cordisco y Luis José Cossio.

Listas en competencia: N.º 2 (Marranzino/Saltor) vs. N.º 3 (Acosta/Balcázar).

Lista renunciante: N.º 1 (Ortega/Rivadeneira).

Tribunal interviniente: Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Nazur y Masaguer).

Decisiones clave: rechazo de recusaciones y del amparo electoral.

Medida correctiva: habilitación de dos sedes y padrones desdoblados.

Por otra parte, el apoderado de la Lista N.º 2 amplió una denuncia por presunta falsedad y mala fe procesal contra la Junta Electoral, señalando la falta de publicación oficial del cronograma electoral en los canales institucionales del Poder Judicial. El planteo solicita una investigación sobre posibles irregularidades formales en la conducción del proceso.

La jornada electoral de este lunes estará bajo fuerte observación institucional y mediática. Más allá del resultado, el proceso deja abierta la discusión sobre la transparencia en la oficialización de listas, la publicidad de los actos electorales y la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de control en el ámbito judicial.