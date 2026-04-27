Inminente aumento del boleto en Tucumán: cuánto pasaría a costar el pasaje Tras la reunión en el Concejo Deliberante de la Capital, AETAT presentó un estudio de costos que sugiere un fuerte incremento, argumentando que los subsidios son insuficientes. Sin embargo, las autoridades municipales estarían dispuestas a aprobar un aumento menor que el solicitado, pero que impactará en el bolsillo de los tucumanos.

La crisis del transporte público en San Miguel de Tucumán parece no tener fin. Luego de varias reuniones entre los empresarios nucleados en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y las autoridades municipales, finalmente el viernes ingresó formalmente al Concejo Deliberante un pedido de aumento en el boleto de colectivos.

Este nuevo capítulo en el conflicto por el transporte llega tras una serie de encuentros en los que los empresarios manifestaron la difícil situación económica que atraviesa el sector, debido al constante aumento de los costos y la falta de subsidios suficientes.

El pedido de los empresarios

Los representantes de AETAT presentaron un estudio de costos que respalda su solicitud. Según este análisis, con el esquema actual de subsidios, el valor del boleto, incluyendo el IVA del 10,5%, debería alcanzar los $2.400.

Los empresarios argumentan que, en caso de eliminarse los subsidios nacionales y provinciales, el costo que cada usuario debería pagar por pasaje ascendería a la alarmante cifra de $4.336,28.

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Para sustentar este pedido, AETAT detalló algunos de los costos operativos que enfrentan. Afirman que los fondos que reciben actualmente en concepto de subsidios son insuficientes, estimando que la compensación mensual de la provincia y del municipio no alcanza para cubrir los gastos. Según el estudio, el personal representa el 35,10% de los costos fijos, mientras que el combustible equivale al 15,25% de los costos variables.

Además, los empresarios señalaron el impacto de la inflación en el valor de las unidades. Aseguran que un ómnibus con motor delantero, con ciertas características, tiene un costo de 280 millones de pesos (tomando un dólar oficial de $1.415). En este contexto, indican que mantener las unidades en funcionamiento implica un gasto de casi 50.000 pesos por kilómetro solo en neumáticos.

La respuesta del Concejo Deliberante

A pesar del pedido de los empresarios, el Concejo Deliberante de la Capital no estaría dispuesto a aprobar un aumento tan abrupto. Según versiones extraoficiales y rumores que circulan en el ámbito legislativo, la intención de los ediles sería autorizar un incremento, pero con un tope menor.

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Se estima que, en caso de aprobarse, el nuevo valor del boleto en San Miguel de Tucumán se ubicaría entre los $1.500 y $1.600. Este aumento, si bien es significativo para el bolsillo de los usuarios, que actualmente pagan $1.250, dista de los casi $2.400 solicitados por AETAT.