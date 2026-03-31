Intendentes de todo el país exigen a la Nación una distribución más equitativa de los recursos Con la presencia de la intendente Rossana Chahla, se realizó en Paraná la primera reunión anual del Consejo Federal de Intendentes, donde jefes municipales de las principales ciudades argentinas debatieron sobre la baja de la coparticipación, la quita de subsidios al transporte público y el rol creciente de los gobiernos locales.

La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, participó en la ciudad de Paraná de la primera reunión anual del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), donde se dieron cita jefes comunales de capitales provinciales y de las principales ciudades del país con el objetivo de analizar los desafíos que enfrentan hoy los gobiernos locales.

El encuentro desarrollado en la capital entrerriana permitió establecer una agenda común y avanzar en una postura compartida frente a uno de los temas que más preocupa a los municipios, especialmente la caída en los recursos que reciben las administraciones municipales. En ese contexto, los intendentes debatieron estrategias para fortalecer el federalismo y promover una distribución más equitativa de los fondos públicos.

Durante la jornada también se abordaron temas vinculados con la sostenibilidad de los servicios municipales, con énfasis en el sistema de transporte público, la necesidad de garantizar recursos para las administraciones locales y la defensa de políticas públicas clave para las ciudades.

“Participé de la primera cumbre del año del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) en Paraná, junto a intendentes de capitales provinciales y grandes ciudades, donde pusimos sobre la mesa una preocupación común: la caída de recursos nacionales que impacta directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos.”, expresó Chahla tras la reunión.

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La jefa municipal señaló que los gobiernos locales enfrentan una situación crítica por la caída de recursos. “Mientras crecen las demandas sociales y de servicios, los municipios debemos dar cada vez más respuestas con menos recursos, en un contexto de fuerte presión sobre las economías locales y el funcionamiento de nuestras ciudades”, argumentó.

Entre los principales ejes abordados durante la reunión se destacaron la defensa de los subsidios al transporte público. “Manifestamos la preocupación por el impacto del aumento del combustible y la eliminación de aportes que provienen de ese impuesto. A esto se suma la caída de la coparticipación y la retención de fondos que corresponden a provincias y municipios”, expuso Chahla.

La jefa municipal también destacó el rol que viene cumpliendo el Consejo Federal de Intendentes desde su creación. “El COFEIN se consolida como un espacio clave para defender una Argentina verdaderamente federal, donde se discuta en serio la distribución de recursos y se reconozca el rol central que hoy tienen las ciudades en la vida cotidiana de millones de argentinos”, subrayó.

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Finalmente, la intendente de San Miguel de Tucumán sostuvo que los gobiernos locales continúan siendo el primer nivel de respuesta para los ciudadanos frente a las demandas cotidianas. “Los municipios seguimos estando donde más importa: cerca de la gente, sosteniendo los servicios esenciales y acompañando todos los días. Pero este esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual. Necesitamos un país más justo, donde los recursos acompañen las responsabilidades y el federalismo sea una realidad”, concluyó.