Con la llegada de la Semana Santa a la ciudad de Yerba Buena, el municipio comunicó que durante el jueves 2 y viernes 3 de abril algunos servicios y áreas administrativas funcionarán de manera reducida.

En este marco, los vecinos podrán continuar realizando reclamos, pedidos y consultas a través de la aplicación Yerba Buena Digital, disponible para dispositivos Android e iOS.

Según detallaron desde el Ejecutivo municipal, los servicios se organizarán de la siguiente manera durante el feriado:

Desde el municipio recomendaron a los vecinos prever sus gestiones administrativas y utilizar las herramientas digitales disponibles para evitar inconvenientes durante los días de atención reducida.