Con la llegada de la Semana Santa a la ciudad de Yerba Buena, el municipio comunicó que durante el jueves 2 y viernes 3 de abril algunos servicios y áreas administrativas funcionarán de manera reducida.
En este marco, los vecinos podrán continuar realizando reclamos, pedidos y consultas a través de la aplicación Yerba Buena Digital, disponible para dispositivos Android e iOS.
Según detallaron desde el Ejecutivo municipal, los servicios se organizarán de la siguiente manera durante el feriado:
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Recolección domiciliaria: funcionará con normalidad.
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Carrillo: atención únicamente con guardias.
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Administración: sin atención al público.
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Munibús: servicio normal.
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Seguridad: funcionamiento habitual.
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Tránsito: operativos normales.
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Cementerio: abierto de 8 a 19 horas, con atención de guardias.
Desde el municipio recomendaron a los vecinos prever sus gestiones administrativas y utilizar las herramientas digitales disponibles para evitar inconvenientes durante los días de atención reducida.