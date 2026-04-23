Intensifican controles y seguimiento de casos de chikungunya en Tucumán Se realizaron más de 450 operativos territoriales, con la visita a cerca de 13 mil domicilios. De ese total, el 8% presentó presencia de larvas del mosquito vector

En la última semana se confirmaron 231 casos de chikungunya, con un porcentaje significativo aún activo. La mayoría fue detectada mediante operativos territoriales, mientras que los pacientes presentan principalmente fiebre y fuerte dolor articular, en un contexto regional con alta circulación del virus.

El subsecretario de Salud del Ministerio de Salud Pública, doctor Marcelo Montoya, brindó una conferencia de prensa con un panorama actualizado sobre la situación epidemiológica en la provincia, con foco en el avance del chikungunya y las acciones de control desplegadas en el territorio.

El funcionario informó que en la última semana se registraron 231 casos de chikungunya, de los cuales alrededor de un tercio se encuentran activos. En este contexto, advirtió sobre una “alta presión epidemiológica” en la región, especialmente en el norte del país, donde la provincia de Salta concentra más de 800 casos en tres departamentos y se confirmó un fallecimiento asociado a complicaciones respiratorias.

Montoya destacó que, en Tucumán, todos los pacientes están bajo control sanitario: “Se encuentran en sus domicilios, con tratamiento y seguimiento a cargo de agentes sanitarios, equipos de salud y mediante el hospital virtual”.

En cuanto a las estrategias de prevención, precisó que ya se realizaron más de 450 operativos territoriales, con la visita a cerca de 13 mil domicilios. De ese total, el 8% presentó presencia de larvas del mosquito vector, lo que motivó acciones inmediatas de eliminación de criaderos y fumigación en los casos necesarios.

El subsecretario remarcó que el 80% de los casos fueron detectados mediante búsqueda activa en terreno: “Nuestros equipos identificaron a pacientes que no podían acercarse a la consulta debido a la intensidad de los síntomas, especialmente el dolor articular, que en muchos casos resulta incapacitante”.

Sobre la sintomatología, explicó que el chikungunya presenta fiebre, dolor articular intenso, cefalea y, en algunos casos, náuseas, con características similares al dengue, aunque con predominio del dolor en las articulaciones. Además, señaló que la mayoría de los casos corresponde a población adulta, donde los síntomas suelen manifestarse con mayor intensidad.

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En relación al dengue, Montoya subrayó que Tucumán lleva más de 300 días sin registrar casos positivos, aunque se mantiene la vigilancia epidemiológica activa.

Respecto a las enfermedades respiratorias, indicó que la situación es estable, pero anticipó un incremento en la circulación viral debido al descenso de temperaturas: “Nuestros equipos ya se están preparando para afrontar la demanda propia de esta época del año”.

Finalmente, Montoya reiteró la importancia de la consulta médica ante la aparición de síntomas y mantener las medidas de prevención, principalmente la eliminación de recipientes que puedan acumular agua y favorecer la proliferación del mosquito.