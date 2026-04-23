Jaldo: “Si se eliminan las PASO, volvemos a la carta orgánica de cada partido” El Gobernador se refirió a la posible reforma electoral, el mecanismo de selección de candidatos y el escenario político local. También habló sobre su vínculo con Juan Manzur y evitó anticipar definiciones electorales.

En el marco de la ceremonia de juramento del juez federal José Manuel Díaz Vélez y la inauguración de la nueva sede judicial en calle 9 de Julio al 100, el gobernador Osvaldo Jaldo fue consultado este jueves por diversos temas de la agenda política nacional y provincial, con foco en el futuro del sistema electoral.

En referencia a la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Primer Mandatario fue claro: “No nos olvidemos que en elecciones anteriores ya se habían suspendido. Hoy se va por más, se va por la eliminación”. En ese sentido, explicó que, de concretarse esa medida, los partidos políticos deberán regirse por sus propias normativas internas.

“Se vuelve a la carta orgánica de cada partido, donde se fija el sistema de elección de los futuros candidatos”, afirmó Jaldo y contextualizó el escenario electoral del próximo año, cuando Tucumán renovará representación en el Congreso Nacional: tres senadores y cinco diputados.

En particular, detalló que en el caso del Partido Justicialista (PJ) de Tucumán, el mecanismo está definido: “Nuestra carta orgánica habla que los candidatos se seleccionan a través de internas partidarias con el padrón de la junta electoral federal, con los afiliados que figuren en ese momento”.

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Reforma electoral

Consultado sobre el paquete de reformas electorales impulsado por el presidente Javier Milei y actualmente en debate en la Cámara de Diputados, Jaldo remarcó que la postura del peronismo tucumano se definirá de manera institucional.

“Lo vamos a resolver orgánicamente, tanto en el consejo provincial como en el congreso provincial del partido”, sostuvo, al tiempo que subrayó la importancia del debate: “Es un tema que tiene que ver fundamentalmente con decisiones electorales profundas y también, tiene que ver con el sustento del sistema democrático al cual todos tenemos que seguir consolidando y defendiendo”.

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Relación con Manzur

En cuanto a su vínculo con el senador nacional Juan Manzur, el Gobernador indicó que el diálogo se mantiene, aunque condicionado por las agendas de ambos. “Hemos tenido diálogo hasta hace poco tiempo. Él está viajando, yo estoy con mis funciones, pero seguramente a corto plazo vamos a tener una reunión”, adelantó.

Sin definiciones electorales

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Finalmente, al ser consultado sobre una eventual repetición de la fórmula gubernamental junto al vicegobernador Miguel Acevedo, Jaldo dijo: “Es prematuro. Oportunamente vamos a hacer los anuncios oficiales. Hoy estamos dedicados al cien por ciento a la gobernabilidad, a la institucionalidad y a solucionar los problemas de los tucumanos”, concluyó.