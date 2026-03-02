Encontraron el cuerpo de un anciano que era intensamente buscado Roberto Sedin Mahafud de 71 años, era buscado desde el miércoles a la tarde luego que su hijo denunciara su desaparición.

De acuerdo con lo informado por el comisario general Marcos Barros, jefe de la Unidad Regional Sur, el hallazgo se produjo en la tarde del sábado tras un despliegue desde Colonia 6, en la localidad de Santa Ana. El cuerpo fue localizado en un sector cercano al arroyo Matazambi, en un área de difícil acceso y cubierta por abundante vegetación.

“Con personal a cargo y contando con Personal del ámbito jefatura de Zona 1 URS, Personal de Patrulla Motorizada de Aguilares, Personal de la D.G.U.E.; Sección Canes, personal de la Dirección General de Bomberos, Personal del Grupo de Contención Ciudadana e Infantería URS, luego de la denuncia se realizaron pesquisas desde horas de la mañana hasta la puesta del sol; se realizaron rastrillajes en zonas aledañas a la ciudad, a orillas del Arroyo Barrientos; Santa Elena; Santa Bárbara y Paraje El Tuscal , arrojando un resultado negativo”, detalló Barros.

La búsqueda continuó el viernes desde el amanecer hasta pasada la medianoche sin arrojar resultados; el jefe de la Regional Sur señaló que se utilizó un Dron y rastreo terrestre con el can “Lola” a la vera de ambas trazas de Ruta Nacional 38; así como por diferentes caminos y sendas de fincas cañeras y por el cementerio de Villa Hilleret.

En paralelo, este sábado la instrucción inició el análisis de cámaras de seguridad permitió establecer que el 22 de febrero, cerca de la medianoche, el señor Mahafud ingresó en bicicleta a la localidad de Santa Ana por Ruta Provincial 332 y continuó por un camino vecinal que conduce la Colonia 6 Santa Ana.

MIRA TAMBIÉN La Policía identificó los puntos de concentración y reforzará la vigilancia en las escuelas por el “UPD”

Al analizar las imágenes, los rastrillajes se redireccionan hacia la zona del arroyo Matazambi. “El personal actuante ingresa por unos cañaverales hasta un paraje que luego se torna boscoso con arbustos que dificultaban el acceso, hasta llegar a un precipicio con quebrada pronunciada (unos 50 metros); allí se observa que a unos 12 metros hacia abajo se encuentra tirada, y sujeta entre las malezas, la bicicleta en la que se movilizaba la persona buscada”, precisó Barros.

Una vez que los efectivos logran rodear el precipicio y descender hacia el cauce del arroyo Matazambi encuentran el cuerpo sin vida de Roberto Sedin Mahafud de 71 años, quien se domiciliaba en el Barrio Universitario de la ciudad de Aguilares. Las pericias se centran en determinar las causas de la muerte.

Fuente Comunicación Tucumán