Javier Milei visitará Tucumán para participar de un foro con empresarios El 19 de marzo, el Presidente arribará a la provincia con agenda doble de actividades.

La Fundación Federalismo y Libertad confirmó oficialmente que Javier Milei visitará Tucumán el próximo 19 de marzo para participar como orador principal en el Foro Económico del NOA (Fenoa). El evento, que reúne a la élite empresarial y académica del norte argentino, servirá de escenario para que el mandatario exponga las metas de su plan económico para 2026.

La cumbre en el Jardín de la República contará con una fuerte presencia del gabinete nacional, que incluyen a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ex ministro del Interior, Lisandro Catalán. Se espera que el gobernador Osvaldo Jaldo realice la apertura, un gesto que reafirma la sintonía política entre la provincia y la Casa Rosada.

Sin embargo, la agenda no será solo técnica. El Presidente planea un contacto directo con sus seguidores a través del “Tour de la Gratitud”, una caravana en Yerba Buena junto a Karina Milei.

De la recorrida también participarán los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo, buscando capitalizar el respaldo obtenido en las legislativas de 2025 y consolidar la estructura de La Libertad Avanza en el distrito.

En la Fundación Federalismo y Libertad

Manuel Guisone, tesorero de la la Fundación Federalismo y Libertad, habló sobre este encuentro. “El Presidente participará en el Foro Económico del NOA, que es uno de los que más impacto tiene en la región; en años anteriores participó Milei cuando no era presidente”, detalló.

“Lo contactamos y él siempre muy generoso con las organizaciones que dieron la batalla cultural. Sabemos que tiene una deferencia especial por la Fundación que desde el 2014 lo invitó a participar en capacitaciones, algunas eran muy chicas y con el tiempo fuimos viendo cómo iba ganando popularidad”, recordó.

Guisone explicó que el presidente Milei dará el cierre del Fenoa. “Va a servir para ir dando una visión de hacia dónde debe dirigirse Tucumán”, resaltó. El foro económico tendrá mesas panel. Una de estas estará dedicada al sector azucarero, con Sebastián Budeguer, presidente de la Fundación del Tucumán, como uno de los expositores.

Las entradas están disponibles en fenoa.org.ar y en la web de Federalismo y Libertad. Para estudiantes que no puedan costear la entrada, la fundación dispone de becas conforme se acerca la fecha.

Fuente La Gaceta