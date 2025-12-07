Un joven de 26 años murió de un disparo en el pecho durante una pelea en el barrio Dos de Septiembre Juan Horacio Fresneda fue herido de muerte en la madrugada de este domingo en la zona sur de la Capital. La víctima participaba de un enfrentamiento por el presunto intento de dañar un vehículo.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro Gallo, investiga el crimen de Juan Horacio Fresneda (26), ocurrido en la madrugada de este domingo en la zona sur de la Capital.

El violento hecho se registró cerca de la 1:30 de la mañana en la intersección de calle La Pampa y Alfredo Guzmán, en el barrio Dos de Septiembre, donde Fresneda murió tras recibir un disparo en el pecho.

Por disposición del fiscal Gallo, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), coordinado por el funcionario Ramón Soria, se presentó en la escena para llevar a cabo las pericias correspondientes y recolectar evidencias.

El contexto del homicidio

Según las primeras averiguaciones, Fresneda se encontraba con un grupo de personas que intentaron defender a un hombre acusado por otro grupo de haber intentado dañar un vehículo estacionado en la zona.

La disputa escaló, y en medio del enfrentamiento entre ambas partes, se escuchó una detonación. El disparo hirió gravemente a Fresneda, quien fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) cercano, donde finalmente falleció.

Hasta el momento, no se han reportado personas aprehendidas, y la investigación del Ministerio Fiscal continúa para lograr identificar al autor del disparo y esclarecer la secuencia y las circunstancias exactas que rodearon el hecho.